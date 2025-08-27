Com sucesso de público, Paris prorroga abertura de áreas para mergulho no rio Sena

Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Paris nesta quarta-feira (27), quase 100.000 pessoas mergulharam no Sena desde a abertura de áreas para banho, em 5 de julho de 2025. O sucesso da iniciativa levou a cidade a prorrogar o funcionamento de duas das três piscinas no rio até o dia 14 de setembro.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, comemorou o sucesso da iniciativa. "Quase 100.000 nadadores já aproveitaram para nadar no Sena neste verão e, por isso, decidi estender a data de funcionamento da piscina de Grenelle (perto da Torre Eiffel) até 7 de setembro e da piscina de Bercy até 14 de setembro", anunciou.

De acordo com Hidalgo, a piscina em Bras Marie, no centro de Paris, em frente à Île Saint-Louis, vai fechar no próximo fim de semana."Esta é a última oportunidade neste ano para aqueles que ainda não tiveram a chance de nadar no Sena", acrescentou.

No mês de agosto, choveu pouco na capital, mas em julho, os três locais tiveram que permanecer fechados em dias alternados, devido à qualidade da água. O pico de frequência foi registrado na semana do dia 15 de agosto, quando 23.500 banhistas nadaram no rio. Durante o verão, os três locais tiveram supervisão de salva-vidas.

Limpeza do Sena

A prática do mergulho no rio Sena foi cercada de polêmica. Nas semanas que antecederam a Olimpíada Paris-2024, as provas de natação ao ar livre quase foram canceladas.

As chuvas tornavam a água imprópria para as provas de natação e as análises das amostras colhidas de água do rio indicavam elevadas quantidades de bactérias fecais antes do início das provas.

Um ano depois das competições, os parisienses tiveram permissão para nadar no Sena. Até a abertura das três áreas para banho neste verão, a população parisiense estava proibida de mergulhar no Sena desde 1923.

Com AFP