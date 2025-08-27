Topo

Notícias

Chinesa Cambricon Technologies, rival da Nvidia, agrada em lucro com demanda por chips de IA

Cingapura

27/08/2025 13h45

A fabricante de chips de inteligência artificial (IA) Cambricon Technologies, conhecida como a concorrente da Nvidia na China, registrou lucro líquido de 1,04 bilhão de yuans (US$ 150 milhões), revertendo a perda de 530 milhões de yuans (US$ 74,1 milhões) no mesmo período do ano passado, informou a empresa na noite da terça-feira, 26. No primeiro semestre, a receita da empresa cresceu cerca de 44 vezes, atingindo 2,88 bilhões de yuans (US$ 400 milhões).

A fabricante de chips atribuiu o salto na receita à crescente demanda por computação de IA e à sua colaboração com os principais fabricantes de modelos de IA e empresas de internet.

De acordo com a Guosheng Securities, a receita e o lucro líquido da Cambricon foram muito melhores do que o esperado. A projeção é de que a empresa mantenha sua lucratividade nos próximos trimestres à medida que a receita continue a crescer, disseram os analistas.

A empresa tem se beneficiado do impulso da China em IA, em meio à rivalidade tecnológica cada vez mais acirrada entre os EUA e a China, que está apostando na Cambricon, junto com outros designers de chips locais como a Huawei Technologies.

A Cambricon se tornou a segunda ação mais cara no mercado chinês continental, ficando atrás apenas da fabricante de bebidas alcoólicas Kweichow Moutai. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

