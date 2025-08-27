China diz que negociações trilaterais sobre desarmamento nuclear com EUA e Rússia são "irracionais"

PEQUIM (Reuters) - A China disse nesta quarta-feira que é "irracional e irrealista" pedir que o país participe de negociações de desarmamento nuclear com os Estados Unidos e a Rússia.

Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, fez os comentários depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que havia discutido o controle de armas nucleares com o presidente russo, Vladimir Putin, e queria que a China também participasse.

"As forças nucleares da China e dos Estados Unidos não estão no mesmo nível, e o ambiente de segurança estratégica e as políticas nucleares dos dois países são totalmente diferentes", disse Guo.

A China segue uma política de não ser a primeira a usar armas nucleares e uma estratégia nuclear de autodefesa, afirmou ele, acrescentando que Pequim não se envolverá em uma corrida armamentista com nenhum outro país.

"Os países com os maiores arsenais nucleares devem cumprir com seriedade suas responsabilidades prioritárias especiais para o desarmamento nuclear", disse Guo.

Trump declarou a repórteres na segunda-feira, antes de sua reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, que "uma das coisas que estamos tentando fazer com a Rússia e com a China é a desnuclearização, e isso é muito importante".

"Acho que a desnuclearização é um objetivo muito grande, mas a Rússia está disposta a fazê-lo, e acho que a China também estará disposta a fazê-lo. Não podemos deixar que as armas nucleares proliferem. Temos que acabar com as armas nucleares. O poder é muito grande", disse Trump.

O ministro das Relações Exteriores da Malásia disse no mês passado que a China assinaria um tratado do Sudeste Asiático proibindo armas nucleares na região assim que toda a documentação estivesse pronta.

(Reportagem de Colleen Howe e Redação de Pequim)