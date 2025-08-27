Topo

Notícias

CBA diz que busca por parceiro para Projeto Rondon continua

27/08/2025 19h10

SÃO PAULO (Reuters) - A Companhia Brasileira de Alumínio afirmou nesta quarta-feira que continua buscando um parceiro para o projeto de mineração de bauxita Rondon, no Pará.

A empresa informou em comunicado ao mercado que responde questionamentos da CVM sobre notícia publicada no Valor Econômico desta quarta-feira que "até a presente data não houve qualquer acordo formal ou informal, nem a assinatura de qualquer documento, vinculante ou não, tampouco qualquer deliberação de seus órgãos de administração em relação à potencial operação".

O jornal publicou que o processo de venda do projeto poderá ser ampliado para venda do controle de toda a CBA.

As ações da CBA fecharam o dia em alta de 5,26%, cotadas a R$3,40.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

"Vejo a Cadillac como meu último grande projeto na Fórmula 1", diz Pérez

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

Carla Araújo: 'Lula baterá martelo sobre trocas ministeriais até dezembro'

Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão

Benfica vence Fenerbahçe (1-0) e garante vaga na fase de liga da Champions

Senado aprova 'ECA digital' e projeto contra adultização vai à sanção

Com apoio da Otan, Alemanha inaugura nova fábrica de armamentos

Barroso pede vista em julgamento de cartórios no CNJ: 'Cheiro de queimado'

Sakamoto: 'Câmara passa péssima imagem ao não cassar Eduardo Bolsonaro'

Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

Governo de El Salvador diz que destruiu comando das gangues