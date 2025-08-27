Cavalo estava vivo quando teve patas cortadas por tutor em SP, diz delegado

Um laudo pericial da Polícia Civil de São Paulo concluiu que o cavalo que teve as pernas decepadas pelo tutor, em Bananal (SP), ainda estava vivo no momento em que foi mutilado.

O que aconteceu

Cavalo estava desfalecido, mas ainda vivo, quando teve as quatro patas cortadas por um facão. Perícia apontou que os hematomas encontrados no corpo do animal indicam que o bicho não estava morto. As informações foram divulgadas pelo delegado de Bananal, Rubens Luiz Fonseca Melo.

Laudo contraria o que havia afirmado o tutor do animal, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz. "O animal estava afrouxado, desfalecido. Acredito que ele estava aparentemente morto, ainda mais para quem não é da área [de medicina veterinária], como o rapaz [tutor do cavalo]. Mas o laudo comprova que os ferimentos foram causados em vida", explicou.

Delegado disse que concluiu o inquérito e enviou o caso ao Ministério Público na semana passada. Caberá à promotoria decidir pelo arquivamento ou o prosseguimento do caso junto à Justiça estadual. O UOL entrou em contato com a promotoria, mas não obteve retorno.

Relembre o caso

Mutilação do cavalo ocorreu no dia 16 de agosto. O tutor do animal disse que "cortou por cortar" as patas por acreditar que o cavalo estava morto.

Andrey disse ser "nascido e criado no ramo de cavalo" e negou ser um "monstro" como foi chamado nas redes sociais. "Não foi uma decisão (cortar as patas do cavalo). Foi um ato de transtorno. Em um momento embriagado, transtornado, eu peguei e cortei por cortar. Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida. É culpa minha. Eu reconheço os meus erros", disse ele em entrevista à TV Vanguarda após a repercussão do caso.

Momento do corte foi filmado por um amigo de Andrey. Os dois estavam fazendo uma cavalgada montados em dois cavalos. Após percorrerem cerca de 14 quilômetros, o animal usado por Andrey parou e, demonstrando cansaço, se deitou. O amigo dele narrou à polícia que, devido à respiração fraca e depois nula, ele e Andrey concluíram que o cavalo havia morrido. Ele filmou a cena em que o amigo corta as patas do animal.

Maltratar animais é crime no Brasil, com pena que varia de três meses a um ano de detenção, além de multa. A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal. Neste caso, como o cavalo morreu, a pena de Andrey, em caso de condenação, pode chegar a um ano e quatro meses de detenção.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Andrey para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.