Topo

Notícias

Fundação de Rotarianos se manifesta em carta sobre podcast do UOL

Fachada do Colégio Rio Branco, em São Paulo - Camila Brandalise/UOL
Fachada do Colégio Rio Branco, em São Paulo Imagem: Camila Brandalise/UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 22h32Atualizada em 27/08/2025 22h32

A Fundação de Rotarianos de São Paulo enviou ao UOL uma carta na qual diz lamentar profundamente os fatos narrados por ex-alunos no podcast "O Professor e os Meninos" e reafirma não ter localizado registros de denúncias contra Carlos Veiga Filho.

Leia a íntegra da carta, enviada nesta quarta-feira (27):

"O Colégio Rio Branco, mantido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, vem, por meio desta carta, solicitar a publicação integral de seu conteúdo como exercício de direito de resposta às informações apresentadas no podcast "O Professor e os Meninos", veiculado pelo UOL em 25 de agosto de 2025.

O Colégio Rio Branco lamenta profundamente a forma como foi retratado na referida produção. Embora respeite o papel do jornalismo investigativo, entendemos que determinadas interpretações e escolhas editoriais transmitiram ao público uma imagem que não corresponde integralmente à realidade dos fatos.

É necessário, antes de tudo, esclarecer que a Fundação de Rotarianos de São Paulo não mantém qualquer vínculo estatutário ou de subordinação com o Rotary Club. Trata-se de uma instituição autônoma em sua gestão administrativa e financeira.

No tocante ao caso do ex-professor Carlos Veiga Filho, reiteramos que todas as respostas encaminhadas à equipe de produção foram elaboradas com base em informações documentadas, de maneira transparente e responsável. Lamentavelmente, parte desse material não foi considerada ou foi equivocadamente interpretada. Um exemplo claro é a afirmação de que o Colégio teria declarado não ter recebido denúncias. O que foi informado, de forma expressa, é que, passados mais de vinte anos, não foram localizados registros de denúncias, apurações ou medidas tomadas à época. Esta é uma diferença substancial: jamais negamos a palavra de ex-alunos, apenas esclarecemos que não há registros.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à saída de Veiga Filho do Colégio. O desligamento ocorreu em dezembro de 2003, no contexto de uma ampla reestruturação que resultou na demissão de quase duzentos funcionários. Não houve relação entre esse desligamento e as denúncias que surgiram muito tempo depois.

O Colégio Rio Branco valoriza a responsabilidade do UOL, conforme estabelece sua política editorial, expressa em seu texto "Missão e Compromisso". É nesse espírito que destacamos a necessidade de observar a diferença de abordagem adotada em relação ao Colégio Rio Branco e à escola de Serra Negra, onde os fatos investigados resultaram na condenação de Carlos Veiga Filho a mais de 40 anos de prisão. Ressalta-se que Veiga Filho trabalhou por "tanto tempo" no Colégio Rio Branco (17 anos) quanto na escola de Serra Negra (cerca de 16 anos). No entanto, enquanto em Serra Negra o tratamento foi mais compreensivo, no caso do Colégio Rio Branco optou-se por interpretações que não refletem integralmente as informações prestadas pela instituição. Reiteramos, portanto, a importância de que todas as versões sejam apresentadas de maneira compatível, assegurando ao público uma visão completa e justa dos fatos.

Cabe ainda observar que o podcast dedicou espaço a aspectos que em nada se relacionam aos fatos investigados, como o valor das mensalidades do Colégio Rio Branco ou a descrição do bairro e da avenida onde está localizado. Tais referências, além de desnecessárias, não tiveram paralelo algum em relação à escola de Serra Negra, onde Veiga Filho também lecionou por muitos anos, mas sem que fossem feitas menções semelhantes.

É importante também reafirmar que, ao longo de sua trajetória, o Colégio Rio Branco tem atuado com seriedade e compromisso na proteção de seus alunos. Hoje, contamos com canais estruturados de denúncia e ouvidoria, protocolos claros de apuração e o encaminhamento imediato ao Ministério Público de todos os casos formalizados e autorizados pelos envolvidos. Essas medidas fazem parte de uma política institucional que busca garantir um ambiente seguro, ético e respeitoso para toda a comunidade escolar.

Não ignoramos a gravidade e lamentamos profundamente os fatos narrados por ex-alunos. Também reconhecemos que a sociedade como um todo avançou, nos últimos anos, na criação de mecanismos de proteção mais eficazes. O Colégio Rio Branco acompanha e se engaja ativamente nessas transformações, sempre colocando a segurança e o bem-estar dos estudantes como prioridade máxima.

Por fim, é preciso afirmar de forma inequívoca: o único responsável pelos crimes cometidos é Carlos Veiga Filho. Ele foi devidamente investigado, processado, condenado e hoje cumpre pena em regime prisional.

Com mais de 78 anos de história, o Colégio Rio Branco reafirma seu compromisso com a transparência, a integridade e a excelência educacional. Seguiremos trabalhando com dedicação, em parceria com famílias, alunos, professores e colaboradores, para manter um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor, sustentado em valores de respeito, ética e responsabilidade social.

Atenciosamente,

Fundação de Rotarianos de São Paulo"

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Fundação de Rotarianos se manifesta em carta sobre podcast do UOL

Alcaraz avança à 3ª rodada do US Open e pressiona Sinner

Congresso aprova lei para aumentar proteção de menores na internet

Fortes explosões são ouvidas em Kiev, relatam jornalistas da AFP

Seis milhões de jovens da América Latina cairão na pobreza até 2030 por mudança climática, diz ONU

Eduardo Bolsonaro participa de ato de Comissão da Câmara por videoconferência

Nikolas contesta no TCU contratação de escritório americano que negociaria sanções

Congresso aprova lei para aumentar proteção de crianças na internet

Presidente do União responde a Lula e menciona 'força política que não se submete ao governo'

Chefe do CDC dos EUA deixa cargo após semanas no cargo, três funcionários de alto escalão se demitem

Estudante comete ato obsceno em abertura de Olimpíada de Universidade Federal; entenda o caso