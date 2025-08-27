Fundação de Rotarianos se manifesta em carta sobre podcast do UOL

A Fundação de Rotarianos de São Paulo enviou ao UOL uma carta na qual diz lamentar profundamente os fatos narrados por ex-alunos no podcast "O Professor e os Meninos" e reafirma não ter localizado registros de denúncias contra Carlos Veiga Filho.

Leia a íntegra da carta, enviada nesta quarta-feira (27):

"O Colégio Rio Branco, mantido pela Fundação de Rotarianos de São Paulo, vem, por meio desta carta, solicitar a publicação integral de seu conteúdo como exercício de direito de resposta às informações apresentadas no podcast "O Professor e os Meninos", veiculado pelo UOL em 25 de agosto de 2025.

O Colégio Rio Branco lamenta profundamente a forma como foi retratado na referida produção. Embora respeite o papel do jornalismo investigativo, entendemos que determinadas interpretações e escolhas editoriais transmitiram ao público uma imagem que não corresponde integralmente à realidade dos fatos.

É necessário, antes de tudo, esclarecer que a Fundação de Rotarianos de São Paulo não mantém qualquer vínculo estatutário ou de subordinação com o Rotary Club. Trata-se de uma instituição autônoma em sua gestão administrativa e financeira.

No tocante ao caso do ex-professor Carlos Veiga Filho, reiteramos que todas as respostas encaminhadas à equipe de produção foram elaboradas com base em informações documentadas, de maneira transparente e responsável. Lamentavelmente, parte desse material não foi considerada ou foi equivocadamente interpretada. Um exemplo claro é a afirmação de que o Colégio teria declarado não ter recebido denúncias. O que foi informado, de forma expressa, é que, passados mais de vinte anos, não foram localizados registros de denúncias, apurações ou medidas tomadas à época. Esta é uma diferença substancial: jamais negamos a palavra de ex-alunos, apenas esclarecemos que não há registros.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à saída de Veiga Filho do Colégio. O desligamento ocorreu em dezembro de 2003, no contexto de uma ampla reestruturação que resultou na demissão de quase duzentos funcionários. Não houve relação entre esse desligamento e as denúncias que surgiram muito tempo depois.

O Colégio Rio Branco valoriza a responsabilidade do UOL, conforme estabelece sua política editorial, expressa em seu texto "Missão e Compromisso". É nesse espírito que destacamos a necessidade de observar a diferença de abordagem adotada em relação ao Colégio Rio Branco e à escola de Serra Negra, onde os fatos investigados resultaram na condenação de Carlos Veiga Filho a mais de 40 anos de prisão. Ressalta-se que Veiga Filho trabalhou por "tanto tempo" no Colégio Rio Branco (17 anos) quanto na escola de Serra Negra (cerca de 16 anos). No entanto, enquanto em Serra Negra o tratamento foi mais compreensivo, no caso do Colégio Rio Branco optou-se por interpretações que não refletem integralmente as informações prestadas pela instituição. Reiteramos, portanto, a importância de que todas as versões sejam apresentadas de maneira compatível, assegurando ao público uma visão completa e justa dos fatos.

Cabe ainda observar que o podcast dedicou espaço a aspectos que em nada se relacionam aos fatos investigados, como o valor das mensalidades do Colégio Rio Branco ou a descrição do bairro e da avenida onde está localizado. Tais referências, além de desnecessárias, não tiveram paralelo algum em relação à escola de Serra Negra, onde Veiga Filho também lecionou por muitos anos, mas sem que fossem feitas menções semelhantes.

É importante também reafirmar que, ao longo de sua trajetória, o Colégio Rio Branco tem atuado com seriedade e compromisso na proteção de seus alunos. Hoje, contamos com canais estruturados de denúncia e ouvidoria, protocolos claros de apuração e o encaminhamento imediato ao Ministério Público de todos os casos formalizados e autorizados pelos envolvidos. Essas medidas fazem parte de uma política institucional que busca garantir um ambiente seguro, ético e respeitoso para toda a comunidade escolar.

Não ignoramos a gravidade e lamentamos profundamente os fatos narrados por ex-alunos. Também reconhecemos que a sociedade como um todo avançou, nos últimos anos, na criação de mecanismos de proteção mais eficazes. O Colégio Rio Branco acompanha e se engaja ativamente nessas transformações, sempre colocando a segurança e o bem-estar dos estudantes como prioridade máxima.

Por fim, é preciso afirmar de forma inequívoca: o único responsável pelos crimes cometidos é Carlos Veiga Filho. Ele foi devidamente investigado, processado, condenado e hoje cumpre pena em regime prisional.

Com mais de 78 anos de história, o Colégio Rio Branco reafirma seu compromisso com a transparência, a integridade e a excelência educacional. Seguiremos trabalhando com dedicação, em parceria com famílias, alunos, professores e colaboradores, para manter um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor, sustentado em valores de respeito, ética e responsabilidade social.

Atenciosamente,

Fundação de Rotarianos de São Paulo"