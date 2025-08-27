Topo

Carla Zambelli passará por nova audiência de processo de extradição

São Paulo

27/08/2025 07h59

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passará por nova audiência no Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 27. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. A Justiça da Itália decidirá se Zambelli pode aguardar o trâmite de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar.

A defesa da parlamentar alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. No dia 13 de agosto, Zambelli passou mal ao chegar à audiência

Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

A deputada foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação foi em maio, por ter coordenado invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do País, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. A deputada federal está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

A parlamentar também foi condenada pelo Supremo neste mês, por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal de arma de fogo, pelo episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma.

