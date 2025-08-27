Topo

Capítulo sobre digitalização na reforma administrativa é revolucionário, afirma Barroso

Brasília

27/08/2025 10h19

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse que o capítulo sobre a digitalização é "revolucionário" na proposta de reforma administrativa que tramita no Congresso. "É uma transformação muito profunda porque agiliza a capacidade de administração. Eu investiria muita energia nessa ideia. A inteligência artificial (IA) vai mudar as nossas vidas, já está mudando em múltiplos sentidos", afirmou em evento realizado pelo grupo Globo na manhã desta quarta-feira, 27 em Brasília.

Barroso também disse que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está estudando um programa de IA que oferece uma minuta para fundamentar as decisões dos juízes. "O juiz diz que quer julgar procedente o pedido e o programa oferece uma minuta para a fundamentação. Tem que rever e conferir, na vida você delega atribuições e não responsabilidades, mas isso vai agilizar muito a Justiça no Brasil", disse o ministro, destacando que o Judiciário brasileiro é um dos mais sobrecarregados do mundo.

