Com câncer, Val Marchiori relata medo de mamografia; quando fazer o exame?

A socialite e empresária Val Marchiori revelou ontem que foi diagnosticada com câncer de mama após a realização de uma biópsia por conta de um nódulo suspeito. Ao compartilhar a notícia, Val relatou ter medo de realizar a mamografia.

Fico culpando a mim mesma, e quantas mulheres também que deixam de fazer [a mamografia] por medo. [...] E essa é a minha mensagem: mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia! Val Marchiori, em publicação no Instagram

Quando o exame deve ser feito

A cada dois anos para mulheres entre 50 e 69 anos sem sintomas suspeitos de câncer, segundo orientação do Ministério da Saúde. Já mulheres consideradas em grupo de alto risco, com histórico familiar ou anterior de câncer, devem iniciar o monitoramento a partir dos 35 anos.

Recomendação da SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia) indica que o rastreio deve começar mais cedo, anualmente e a partir dos 40 anos. Ainda segundo o órgão, mulheres no grupo de alto risco devem iniciar o exame de rotina aos 30 anos. As recomendações valem também para homens trans e pessoas não binárias designadas como sexo feminino ao nascer, que mantêm as suas mamas.

Geralmente, a mamografia é solicitada como parte do check-up ginecológico, que deve ser realizado anualmente. O exame de rotina é feito periodicamente em mulheres sem queixa específica com o objetivo de detectar precocemente alguma alteração que possa indicar a possibilidade de alguma doença nas mamas.

O rastreio adequado é fundamental para o tratamento de um eventual câncer de mama. A doença apresenta significativo sucesso de cura quando diagnosticada precocemente.

Apesar das recomendações periódicas, é importante que a paciente procure o médico imediatamente caso note algo de diferente nas mamas ou nas axilas. A mamografia é o principal exame de rastreio para o câncer de mama, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, o SUS (Sistema Único de Saúde) tem equipamentos para a realização do exame disponíveis em todos os estados do país.

Como a mamografia funciona

Mamografia permite visualização minuciosa do tecido mamário Imagem: iStock

Usa raios-x de baixa energia por meio de um aparelho chamado mamógrafo. Ele comprime a mama e gera imagens de alta qualidade, capazes de revelar a existência de sinais precoces do câncer. A dose de radiação emitida nos exames de mamografia é muito pequena e tem baixíssimo impacto como possível causador de câncer.

Compressão é necessária para que o tecido da glândula mamária seja espalhado, facilitando a visualização de eventuais nódulos e microcalcificações. Neste momento, é possível que haja dor ou desconforto, mas com duração curta.

Pessoas com características específicas devem realizar a mamografia normalmente. São os casos de pacientes com próteses de silicone nos seios, que estão amamentando ou que têm mamas densas, por exemplo. Independente do cenário, a mamografia não apresenta efeitos colaterais.

Fique atenta aos sintomas do câncer de mama

O sinal do câncer de mama mais conhecido é também o mais clássico: a presença de um ou mais nódulos palpáveis nas mamas. Porém, a doença pode dar outros sinais menos evidentes e menos conhecidos, como:

Pele com ondulações e aspecto de "casca de laranja";

Retração da pele em um ou mais pontos da mama;

Retração do mamilo;

Saída de secreção aquosa com sangue das mamas;

Presença de nódulos nas axilas e no pescoço.

Autoexame não substitui a mamografia

Autoexame nas mamas é importante, mas não deve substituir a mamografia Imagem: Thinkstock

Embora tenha sido recomendado por muitos anos, o autoexame não é o mais indicado pela baixa efetividade: quando um eventual nódulo estiver palpável, a doença já pode estar avançada. Por isso, o autoexame não substitui a mamografia, que pode detectar alterações menores que um centímetro —antes mesmo de serem palpáveis— e, por isso, é fundamental para a detecção precoce da doença.

Por outro lado, o autoexame é uma ferramenta importante de autoconhecimento para a mulher, que passa a conhecer melhor seu corpo e se torna capaz de notar algo estranho com mais facilidade. Por isso, muitos médicos hoje preferem combinar o autoexame com a realização de exames de rastreio adequados para faixa etária e risco.

*Com informações de matérias publicas em 22/10/2024 e 10/11/2024