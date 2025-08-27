EUA testam drones com spray de pimenta para prevenir ataques em escolas

A Flórida, nos Estados Unidos, irá implementar uma medida que visa combater massacres em escolas da região. O governo do estado disponibilizará drones armados para interromper eventuais ataques a tiros em instituições de ensino.

O que aconteceu

Os drones adaptados foram aprovados pelo governador da Flórida, Ron DeSantis. O republicano autorizou recentemente o envio de US$ 557 mil (pouco mais de R$ 3 milhões, conforme cotação atual) do orçamento estadual para programas piloto em três distritos escolares. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

No sistema, entre três e seis drones são posicionadas em caixas discretas, instaladas nos corredores e salas de aula das escolas participantes. Uma caixa com três drones custa US$ 9.000 (R$ 48,6 mil), enquanto a caixa com seis equipamentos custa US$ 15 mil (R$ 81,1 mil). Para cobrir uma escola com 500 alunos, são necessários entre 20 e 40 drones. A quantidade final depende do tamanho do prédio e da largura dos corredores.

Os drones são liberados de suas caixas em diferentes situações. Os dispositivos começam a voar pela escola caso seja realizada uma chamada para 911 (serviço de emergência dos EUA), um professor acione um alarme de pânico ou uma câmera de vigilância com inteligência artificial detecte uma arma nas imediações do prédio.

O objetivo é que os drones interrompam a ação de um eventual atirador em até 15 segundos. Este intervalo é significativamente menor do que o tempo médio de três minutos que as autoridades policiais levam para chegar a um local que está sob ataque. Segundo Justin Marston, CEO da Campus Guardian Angel (que desenvolve os dispositivos), este tempo de resposta [dos drones] é "totalmente inatingível" por outra forma.

Demonstração mostra como é a visão a partir do drone em um eventual confronto com o atirador Imagem: Divulgação/Campus Guardian Angel

O que os drones fazem

Voando a até 160 quilômetros por hora, o drone é capaz de atravessar os corredores da escola com sirenes ligadas. Caso seja necessário, os equipamentos conseguem quebrar as janelas de salas de aula. Ao chegar até o atirador, o piloto remoto controlando o drone solicitará que a pessoa abaixe a arma. Este piloto tem acesso às câmeras de segurança do local em que está atuando.

Caso o atirador esteja efetuando disparos, o drone lançará projéteis não letais, carregados com spray de pimenta. Neste momento, um áudio saindo do drone diz: "Rendam-se agora. Larguem a arma. Ajoelhem-se". Conforme a Campus Guardian Angel, o atirador não conseguirá abater o equipamento.

Se houver algum tipo de resistência, o próprio drone pode ir ao encontro do atirador. "Podemos distraí-los [os atiradores], começar a incapacitá-los, para que eles façam qualquer coisa, menos assassinar crianças", declarou Marston ao Daily Mail. "Se você continuar resistindo, sentirá dor [...] Se você for atingido por um drone a 96 ou 110 quilômetros por hora, é realmente horrível", disse.

Para o projeto, a Campus Guardian Angel contratou pilotos de drones renomados nos EUA. Apelidados de "pilotos Top Gun do mundo dos drones", eles já contabilizam mais de 10 mil horas de voo cada. A equipe que irá pilotar remotamente os drones ficará alocada em um centro da empresa em Austin, no Texas.

A implementação dos drones é vista como uma alternativa à discussão que busca permitir que professores, diretores e funcionários escolares portem armas ocultas. Segundo Marston, o projeto com os dispositivos custaria uma "fração do custo" de contratar mais guardas e não haveria risco à vida de policiais e de qualquer pessoa que esteja na cena do tiroteio.

A expectativa é que diversas escolas na Flórida e no Texas implementem os drones adaptados até o final deste ano. "É como ter uma equipe da SWAT [unidade de polícia especializada dos EUA] ou uma equipe SEAL [tropa de elite local] em cada estacionamento escolar do país", disse o CEO.

Em demonstração, par de drones sobrevoa corredor de escola dos EUA Imagem: Reprodução/Campus Guardian Angel

Ataques a tiros causam pânico entre alunos e professores

Massacres em escolas são frequentes nos EUA. Em 2024, foram 337 tiroteio do tipo, e 267 crianças foram mortas ou feridas, segundo o site K-12 School Shooting Database. Entre 2021 e 2023, foram contabilizados 912 ataques em instituições de ensino, mais de três vezes mais do que em qualquer outro triênio em quatro décadas de coleta de dados.

As escolas dos EUA gastam mais de US$ 17 bilhões (mais de R$ 91 bilhões) por ano com seguranças. Já uma pesquisa do K-12 School Shooting Database indicou que 31% dos professores de escolas urbanas precisaram realizar um lockdown defensivo por conta de ações com armas durante o ano escolar de 2022-23.

Em 2022, um jovem de 18 anos matou 19 crianças e dois professores na Escola Fundamental Robb em Uvalde, no Texas. O suspeito foi abatido pelas forças de segurança do estado. Quase 400 policiais foram até a escola, mas esperaram mais de 70 minutos para confrontar e matar o atirador.

Um dos tiroteios mais letais aconteceu em Connecticut, em 2012. Na ocasião, Adam Lanza, 20, foi até a Escola Fundamental Sandy Hook e abriu fogo, provocando a morte de 26 pessoas, sendo 20 delas crianças entre seis e sete anos. Lanza se suicidou após o ataque.

Em 1999, dois estudantes da Escola de Ensino Médio de Columbine, no Colorado, mataram 12 colegas e um professor. Os atiradores tinham 17 e 18 anos e estavam fortemente armados. O número de vítimas teria sido ainda maior se os dois jovens tivessem conseguido detonar suas bombas caseiras que levaram consigo. Ambos se suicidaram na biblioteca da escola.