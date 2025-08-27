Topo

Câmara vai dar total atenção à medida provisória sobre tarifaço, afirma Hugo Motta

Brasília

27/08/2025 11h46

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Casa dará "total atenção" à medida provisória (MP) apresentada pelo governo para mitigar os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. "O que está em jogo é a economia, empregos, nossas empresas, nossa soberania, e isso para nós é inegociável", afirmou, em evento realizado pelo grupo Globo na manhã desta quarta-feira, 27, em Brasília.

E destacou: "Devemos nos reunir nos próximos dias para entender, da parte do Senado, como daremos a condução dessa MP. Temos também outras medidas, projetos aprovados no Senado nas últimas semanas."

Ele avaliou que a MP apresentada pelo governo é uma "medida boa" porque traz abertura de crédito subsidiado e recursos fora do teto para socorrer os setores afetados. Mas disse que o Legislativo ainda pode sugerir outras propostas que seriam reunidas na MP.

Motta disse reconhecer o esforço do Executivo em tentar dialogar com o governo americano, mas que não há interesse dos Estados Unidos em negociar.

"Tenho visto da parte do governo uma defesa constante de que está disposto a dialogar com o governo norte-americano. Me parece que é da parte dos EUA que não há interesse de abrir um canal de diálogo, e não há como dialogar sozinho", afirmou o presidente Câmara.

