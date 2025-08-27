Topo

Notícias

Câmara dará total atenção à medida provisória sobre tarifaço, afirma Hugo Motta

Brasília

27/08/2025 11h47

Brasília, 27 - O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a Casa dará "total atenção" à medida provisória (MP) apresentada pelo governo para mitigar os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. "O que está em jogo é a economia, empregos, nossas empresas, nossa soberania, e isso para nós é inegociável", afirmou, em evento realizado pelo grupo Globo na manhã desta quarta-feira, 27, em Brasília.E destacou: "Devemos nos reunir nos próximos dias para entender, da parte do Senado, como daremos a condução dessa MP. Temos também outras medidas, projetos aprovados no Senado nas últimas semanas."Ele avaliou que a MP apresentada pelo governo é uma "medida boa" porque traz abertura de crédito subsidiado e recursos fora do teto para socorrer os setores afetados. Mas disse que o Legislativo ainda pode sugerir outras propostas que seriam reunidas na MP. Motta disse reconhecer o esforço do Executivo em tentar dialogar com o governo americano, mas que não há interesse dos Estados Unidos em negociar. "Tenho visto da parte do governo uma defesa constante de que está disposto a dialogar com o governo norte-americano. Me parece que é da parte dos EUA que não há interesse de abrir um canal de diálogo, e não há como dialogar sozinho", afirmou o presidente Câmara.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Duas crianças morrem e 14 ficam feridas em ataque à igreja em Minneapolis

'Como Eduardo, Zambelli produz prova contra ela mesma', diz Maierovitch

Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo do Campo

Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

Emissão de metano no País cresce 6% em 4 anos, puxada por pecuária, diz relatório

Estamos em armadilha sobre emendas e só Judiciário pode resolver o problema, diz Haddad

Ao menos 2 mortos e uma dúzia de feridos em ataque a tiros em Minneapolis, incluindo crianças

Deschamps convoca Rabiot para próximos jogos da seleção francesa

Após 11 anos, Justiça do Peru condena assassinos de líderes indígenas de Saweto

País se desalinhou na harmonia entre os Poderes, afirma Fernando Haddad

Israel exige retratação de relatório apoiado pela ONU que declara fome em Gaza