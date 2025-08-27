8/1: Câmara ouve foragida em audiência e veta Allan dos Santos e Eustáquio

A Câmara dos Deputados diz ter cancelado a participação dos blogueiros bolsonaristas Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, ambos foragidos da Justiça, em uma audiência pública sobre o 8 de Janeiro. Apesar disso, uma mulher condenada pelos atos golpistas, que também está foragida desde o ano passado, está confirmada na sessão.

O que aconteceu

A audiência da Subcomissão de Fiscalização e Direitos dos Presos do 8 de Janeiro está marcada para as 17h. O colegiado é ligado à Comissão de Segurança Pública da Câmara e foi criado com o objetivo de apurar supostas denúncias de violações de direitos humanos nos processos relacionados aos atos golpistas.

Após questionamento do UOL, a Câmara informou que retirou os nomes de Allan dos Santos e Eustáquio para "análise jurídica". Os dois tinham presença confirmada na lista publicada no site. Na noite de ontem, a assessoria da Casa reiterou que eles não serão ouvidos.

Presidente da subcomissão diz ter "prerrogativas de abrir para qualquer pessoa falar." Em nota, o deputado federal Coronel Meira (PL-PE) contrariou a Câmara, disse que "não se furtará de ouvir qualquer pessoa que tenha relação com violações de direitos humanos" e que ainda não comunicou a lista de todos que vão discursar na sessão. "Anteriormente, até Fernandinho Beira-Mar já deu depoimento nesta Casa", disse.

Em um vídeo publicado hoje, coronel Meira disse que a audiência terá "contribuição" de Allan dos Santos. O blogueiro também divulgou a reunião. Segundo o presidente da subcomissão, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos, também farão participações na audiência.

Presença confirmada

Foragida do 8 de Janeiro está confirmada e deve participar remotamente. Alessandra Faria Rondon foi condenada a 17 anos de prisão pelo STF e fugiu para a Argentina. O mandado de prisão contra ela foi expedido em 8 de maio de 2024 pelo ministro Alexandre de Moraes e continua em aberto.

Alessandra ficou conhecida por gravar vídeos no Senado durante os ataques. Em um deles, ela se identifica e chama senadores de Mato Grosso de "traidores da Pátria", afirmando que só sairia do local após uma intervenção militar. Em sua defesa, Alessandra alegou estar no plenário por motivos religiosos e negou qualquer intenção golpista.

Alessandra Faria Rondon gravou vídeos na invasão do Senado no 8 de Janeiro Imagem: Reprodução

Ela se classifica como "presa política em exílio" nas redes sociais. Alessandra costuma postar ataques a Moraes e ao STF e defender a anistia aos condenados do 8 de Janeiro. Seu marido, Joelton Gusmão de Oliveira, foi preso na Argentina em novembro do ano passado.

Alessandra Faria Rondon foi confirmada para a audiência pública do dia 27 de agosto, uma vez que o objetivo do colegiado, ligado à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, é ouvir os condenados pelos atos praticados no 8 de Janeiro. Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio não serão ouvidos

Câmara dos Deputados, em nota

Participação de pessoas foragidas na audiência é contraditória, segundo especialistas. "Foragidos recebidos, ainda que virtualmente, na Casa em que se fazem as leis do país me parecem uma contradição moral e legal", diz Paulo Borba Casella, professor de direito internacional na USP. "É, com certeza absoluta, uma vergonha para o país e para o Congresso", completa.

Sob a ótica penal, não há impedimento, de acordo com o advogado criminalista Pedro Bueno de Andrade. "A questão me parece mais de cunho político, e não jurídico. Nesse sentido, é preciso inclusive refletir sobre a relação entre os poderes Legislativo e Judiciário, a fim de evitar atritos desnecessários."

Allan dos Santos está foragido nos EUA desde 2021. Ele é alvo de dois inquéritos que correm no STF, o das fake news e o das milícias digitais. O STF decretou sua prisão preventiva em 2021, acusando-o de participar de um grupo organizado que atenta contra a democracia nas redes sociais.

Eustáquio está foragido desde 2023 e vive na Espanha. Ele é investigado pelo STF por crimes como ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolir o Estado democrático de Direito.