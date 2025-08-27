Topo

Notícias

Caldo líquido de julho é positivo em 129.775 vagas de emprego, mostra Caged

Brasília

27/08/2025 14h37

O mercado de trabalho brasileiro criou 129.775 novos empregos formais em julho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em junho, o saldo havia sido positivo em 162.388 vagas, já incorporando os ajustes na série. É o menor resultado para o mês de julho desde 2020.

O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um saldo positivo de 135 mil novas vagas. As expectativas para esta leitura variam de 110 mil a 185.521 vagas.

O saldo do mês é 32,2% menor do que o observado em julho de 2024, quando foram criados 191.373 novos postos de trabalho, considerando a série com ajustes. O Caged registrou 2.251.440 admissões e 2.121.665 demissões em julho deste ano.

O saldo de janeiro a julho é positivo em 1.347.807 postos formais, um resultado 10,3% menor do que o observado no mesmo período de 2024, quando foram criados 1.503.467 novos empregos formais. No acumulado de 12 meses, os números mostram 1.523.904 contratações líquidas.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Museu Van Gogh de Amsterdã diz que pode fechar suas portas ao público

Governo Trump adota medidas para restringir duração de vistos para estudantes e imprensa

Duas crianças morrem e 17 pessoas ficam feridas em massacre em igreja nos EUA

Veneza coroa a trajetória do excêntrico cineasta Werner Herzog

Trump diz que doador democrata George Soros e seu filho devem ser acusados de corrupção, mas não oferece provas

Ancelotti corta Alex Sandro e Joelinton da Seleção; Jean Lucas é convocado

'Animado', diz Gonet após ser novamente indicado por Lula à PGR

Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão

Chanceler sul-africano diz que tratamento preferencial a africâneres nos EUA é 'apartheid'

BNDES vai apoiar estruturação de projetos para cidades enfrentarem mudanças climáticas

México pedirá aos EUA parte dos recursos recuperados de 'Mayo' Zambada