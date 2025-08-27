Café coado, instantâneo ou espresso? Descubra qual é o mais saudável

Para muita gente, a manhã só começa de verdade depois de um bom café. Mas, diante de tantas opções —coado, instantâneo ou espresso— surge a dúvida: existe um tipo mais saudável?

A resposta não é tão simples. No fim das contas, todos têm benefícios parecidos, já que carregam nutrientes como antioxidantes, minerais e pequenas quantidades de vitaminas. A grande diferença está na quantidade de cafeína que cada um entrega — e no sabor, claro.

Também entram na equação fatores como o solo onde o café foi cultivado, o tipo de torra e até o momento da moagem.

O que muda de um tipo para outro?

No geral, se o grão for moído na hora, a bebida tende a ser mais rica nutricionalmente. O coado pode ter um pouco mais de nutrientes devido ao tempo de preparo e maior contato com o grão.

Entre os mais consumidos, o instantâneo pode ser classificado como menos saudável, por ter menos nutrientes e ser mais processado, apesar de ser mais prático.

De forma geral, em quantidades adequadas, todos podem ser ingeridos e promover benefícios, já que os nutrientes são semelhantes.

Café e cafeína: quem tem mais?

É importante se atentar para a quantidade de cafeína da bebida escolhida. Isso é um fator para definir a quantidade indicada por dia.

Uma xícara de café coado (150 ml) costuma ter entre 80 e 100 mg de cafeína.

Um espresso de 50 ml pode chegar ao mesmo valor, mas em um volume bem menor.

O café instantâneo varia entre 40 e 80 mg por xícara, dependendo da marca e do processo industrial.

Imagem: Getty Images

Por que o sabor é tão diferente?

A forma de preparo também mexe no paladar:

O espresso, feito sob pressão, usa uma quantidade menor de água, tornando-o mais concentrado e com sabor mais acentuado.

O coado, extraído lentamente, tende a ser mais suave e de menor acidez, se comparado com o espresso.

O instantâneo perde parte do aroma e do sabor durante o processamento, ficando ainda mais discreto.

Possíveis benefícios do café

Consumido com moderação, o café de qualquer tipo traz vantagens que vão além da disposição matinal. Entre eles estão:

Diminuir o risco de problemas cardíacos;

Acelerar o metabolismo, o que contribui com a perda de peso;

Diminuir a glicemia no sangue;

Melhorar o funcionamento do intestino;

Contribuir com a memória;

Proteger o cérebro contra doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer;

Combater inflamações;

Diminuir os efeitos nocivos do sol.

Como preparar sem perder pontos na saúde

O ideal é não adoçar o café. Mas, se não conseguir, vale usar alternativas como mel, canela, stévia, extrato de baunilha ou até um pouco de açúcar mascavo. Esses ingredientes adicionam sabor sem comprometer a qualidade nutricional da bebida.

Quanto é demais?

A recomendação é não ultrapassar 400 mg de cafeína por dia — o equivalente a cerca de quatro xícaras de café coado. Para o espresso, a conta é menor, já que ele concentra mais cafeína.

Mas atenção, refrigerantes, energéticos e chás como o verde e o preto também entram na soma de cafeína do dia.

Quem deve evitar

Apesar dos benefícios, alguns grupos devem evitar o cafezinho:

Quem tem úlceras, gastrite e doenças intestinais, já que o café irrita a mucosa do estômago e intestino.

Indivíduos com problemas cardíacos, pois afeta a frequência cardíaca.

Quem sofre de insônia ou distúrbios do sono, já que a cafeína é um estimulante.

Quem tem ansiedade ou distúrbios de humor.

Quem tem osteoporose, pois a bebida interfere na absorção do cálcio no organismo.

Gestantes e lactantes, pois pode provocar partos prematuros, abortos e afeta os bebês que estão sendo amamentados.

Crianças menores de 12 anos também são mais suscetíveis aos efeitos da cafeína e devem evitar o consumo.

E claro: exagerar nunca é uma boa ideia. Doses altas de café podem causar taquicardia, azia, dores de cabeça, enjoos e até fadiga.

*Com informações de reportagem publicada em 30/09/2023