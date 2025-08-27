Topo

Britânico Jack Draper se retira do US Open por lesão

27/08/2025 15h18

O tenista britânico Jack Draper, semifinalista do US Open no ano passado, se retirou do Grand Slam nova-iorquino nesta quarta-feira (27), antes de entrar em quadra pela segunda rodada, devido a uma lesão.

Draper, atual número 5 do ranking da ATP, enfrentaria na quinta-feira o belga Zizou Bergs (N.48), que avança automaticamente para a terceira rodada, informou o torneio.

"Fiz o meu melhor para estar aqui e dar tudo de mim em quadra, mas a dor no meu braço tem sido muito intensa e tenho que fazer a coisa certa e cuidar de mim mesmo", escreveu o britânico em uma publicação em sua conta no Instagram.

Draper, de 23 anos, sofreu uma lesão no braço esquerdo depois de Wimbledon e não pôde disputar os Masters 1000 do Canadá e de Cincinnati, torneios de preparação para o US Open.

Em Nova York, ele reapareceu na segunda-feira com uma vitória em quatro sets sobre o argentino Federico Gómez.

Jack Draper, eliminado na seminal do US Open do ano passado pelo número 1 do mundo e posteriormente campeão, o italiano Jannik Sinner, conquistou este ano seu primeiro título de Masters 1000, em Indian Wells.

gbv/raa/cb/am

© Agence France-Presse

