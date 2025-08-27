Topo

Notícias

Brasil tem fluxo cambial negativo de US$1,833 bi em agosto até dia 22, diz BC

27/08/2025 14h45

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total negativo de US$1,833 bilhão em agosto até o dia 22, em movimento puxado majoritariamente pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$1,814 bilhão em agosto até o dia 22. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de agosto até o dia 22 foi negativo em US$19 milhões.

SEMANA

Na semana passada, de 17 a 22 de agosto, o fluxo cambial total foi negativo em US$1,982 bilhão.

No acumulado do ano até 22 de agosto, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$16,674 bilhões.

(Por Fernando Cardoso)

