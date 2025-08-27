Topo

Notícias

Brasil abre 129.775 vagas formais de trabalho em julho, abaixo do esperado

27/08/2025 14h34

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil abriu 129.775 vagas formais de trabalho em julho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em resultado abaixo do esperado divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado foi fruto de 2.251.440 admissões e 2.121.665 desligamentos e ficou abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 135.577 vagas.

O saldo de julho foi o mais baixo desde março, que teve abertura de 79.521 vagas, e o resultado mais fraco para o mês desde 2020, início da pandemia de Covid-19, com saldo positivo de 108.476 postos.

No mesmo mês em 2024, foram criadas 191.373 vagas de trabalho. Já no acumulado do ano, o saldo positivo é de 1.347.807 postos, o menor número desde 2023, que registrou abertura de 1.173.720 vagas.

Os cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivo de vagas em julho. O setor de serviços liderou a abertura, com 50.159 postos, seguido pelo comércio, com 27.325 vagas.

Em último lugar, depois dos setores industrial e de construção, ficou o setor agropecuário, com abertura de 8.795 vagas. Os dados dos grupamentos não têm ajustes, com informações prestadas pelas empresas fora do prazo.

(Por Victor Borges)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Goleiro Iñaki Peña renova com o Barça até 2029 e é emprestado ao Elche

Hytalo Santos e marido serão transferidos para a Paraíba amanhã

Museu Van Gogh de Amsterdã diz que pode fechar suas portas ao público

Governo Trump adota medidas para restringir duração de vistos para estudantes e imprensa

Duas crianças morrem e 17 pessoas ficam feridas em massacre em igreja nos EUA

Veneza coroa a trajetória do excêntrico cineasta Werner Herzog

Trump diz que doador democrata George Soros e seu filho devem ser acusados de corrupção, mas não oferece provas

Ancelotti corta Alex Sandro e Joelinton da Seleção; Jean Lucas é convocado

'Animado', diz Gonet após ser novamente indicado por Lula à PGR

Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão

Chanceler sul-africano diz que tratamento preferencial a africâneres nos EUA é 'apartheid'