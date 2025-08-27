Topo

'Recomendação da PF sobre vigiar Bolsonaro deve ser ouvida', diz professor

27/08/2025 18h21

A decisão de manter vigilância policial em frente à casa de Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, segue critérios técnicos e deve ser respeitada, afirmou Fernando Neisser, professor de direito da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista ao UOL News - 2ª edição hoje. O ex-presidente está sob custódia em razão do descumprimento de medidas judiciais.

O monitoramento 24 horas foi reforçado após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e recomendação da Polícia Federal, que identificou riscos de fuga e falhas no sistema de tornozeleira eletrônica, especialmente na proximidade do julgamento de Bolsonaro pelo STF por suspeita de tentativa de golpe de Estado

Temos que ouvir a polícia aqui. A autoridade policial é quem tem o treinamento e o conhecimento técnico necessários para averiguar qual é o ferramental que precisa ter à sua disposição para poder cumprir a tarefa que foi encaminhada pelo ministro relator, Alexandre de Moraes.

Se o diretor-geral da Polícia Federal entende que é preciso manter uma equipe dentro da residência, temos que lembrar que o ex-presidente Bolsonaro está em prisão domiciliar. Isso significa que ele está sob custódia da autoridade, não em casa passeando ou se divertindo. Está cumprindo uma medida restritiva porque violou ordens judiciais durante o seu processo de julgamento da ação criminal.

Então me parece que aqui a gente tem que ouvir o que diz a Polícia Federal e seguir aquilo que ela recomenda. Fernando Neisser, professor de Direito da FGV

