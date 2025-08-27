Topo

Notícias

Bolsas da Europa tentam recuperação, ainda monitorando França e riscos ao Fed, antes de Nvidia

São Paulo

27/08/2025 07h18

As bolsas da Europa ensaiaram recuperação na abertura desta quarta-feira, 27, mas têm dificuldades para firmar sinal único, enquanto persistem riscos políticos na França e ameaças à independência do Federal Reserve (Fed). Investidores operam em compasso de espera pelo balanço da Nvidia, que será divulgado após o fechamento dos negócios em Wall Street nesta quarta.

Por volta das 06h35 (de Brasília), o índice Stoxx 600 subia 0,07%, a 554,61 pontos.

O CAC 40, referência em Paris, avançava 0,44%, após a queda de quase 2% na véspera. Os mercados já precificam as expectativas pela derrota do primeiro-ministro da França, François Bayrou, em votação de confiança marcada para 8 de setembro.

"Se o governo atual cair, podemos argumentar que a situação é potencialmente pior do que no ano passado, pois há menos esperança de um governo alternativo que possa implementar reformas fiscais", avalia o estrategista Mohit Kumar, do Jefferies.

A instabilidade política segue penalizando as ações de bancos, mais sensíveis a desdobramentos da economia doméstica. BNP Paris (-1,29%), Crédit Agricole (-0,89%) e Société Générale (-0,38%) estendem as perdas de ontem.

Os mercados monitoram ainda o imbróglio relativo à demissão da diretora do Fed Lisa Cook pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Cook contestará a destituição na Justiça, e Trump disse estar preparado para uma batalha legal.

Horas antes dos resultados da Nvidia, o papel da rival ASML subia 0,61% em Frankfurt. Os números da gigante americana devem fornecer um prognóstico sobre os investimentos em inteligência artificial, que impulsionaram o setor de tecnologia ao longo dos últimos trimestres.

Tudo somado, a Bolsa de Londres subia 0,10%, com apoio da Rio Tinto (+0,64%), após a mineradora anunciar planos para simplificar a estrutura da companhia. Frankfurt recuava 0,10% e Milão cedia 0,27%, mas Lisboa ganhava 0,18%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,1593 e a libra, a US$ 1,3448. O índice DXY, que mede o dólar ante seis rivais fortes, avançava 0,36%, a 98,579 pontos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Dinamarca convoca enviado dos EUA por suspeitas de operações de influência na Groenlândia

Haggadah de Sarajevo, tesouro judaico que enfrenta novo teste com a guerra de Gaza

Israel intensifica a pressão na Cidade de Gaza

Israel aumenta expansão militar em Gaza, que tem 10 novas mortes por fome

Juiz que soltou homem com mais de 200 kg de cocaína corrige texto, mas mantém suspeito livre

Papa Leão pede cessar-fogo e libertação de reféns no conflito entre Israel e Hamas

Irmão mais velho dos astros do Oasis é acusado de estupro e agressão sexual

Zambelli segue presa após 3ª audiência na Itália, e Justiça analisará laudo

Starship, da SpaceX, supera falhas e implanta primeiros simuladores de satélites

Irmã de brasileiro internado na Grécia relata ataques: 'Estamos sofrendo'

Risco financeiro na França: juros se aproximam dos da Itália com crise política à vista