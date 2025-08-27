Calendário do Bolsa Família em setembro: veja todas as datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro já têm cronograma estabelecido, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

A tabela de liberações segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os depósitos são realizados sempre nos dez últimos dias úteis do mês, com exceção de dezembro, quando o repasse é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de liberação do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): adicional para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Compromissos exigidos para manter o auxílio

Para continuar recebendo o Bolsa Família, os beneficiários devem cumprir algumas condições nas áreas de educação e saúde:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar o crescimento e a nutrição de crianças menores de 7 anos;

manter a vacinação em dia, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas obrigações — como ausência escolar ou vacinas atrasadas — pode resultar na suspensão temporária do pagamento. Por isso, é fundamental estar atento às regras para evitar bloqueios.