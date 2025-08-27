Topo

Bessent diz que tudo está na mesa em negociações comerciais com a China

27/08/2025

(Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que "tudo está na mesa" nas negociações comerciais com a China e que ele se reunirá novamente com seu homólogo chinês no fim de outubro ou início de novembro.

"É uma relação muito complicada", disse ele em uma entrevista à Fox Business. "Estamos nos movendo de forma muito deliberada em relação a isso. Ambos os lados têm abordado o assunto com grande respeito."

(Reportagem de Brendan O'Brien)

