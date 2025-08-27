Topo

Bessent: Cook não disse que não cometeu fraude hipotecária; só diz que Trump não pode demiti-la

27/08/2025 09h53

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, admitiu, em relação à medida do presidente americano, Donald Trump, de demitir a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook, que existem pessoas que acreditam que o republicano está interferindo no BC, em entrevista para a Fox Business, nesta quarta-feira (27).

No entanto, segundo ele, o presidente está tentando garantir que qualquer pessoa que sirva o mandato do Fed tenha a confiança das pessoas. "Cook não disse que não cometeu fraude hipotecária. Ela só diz que Trump não pode demiti-la", afirmou.

Bessent ainda defendeu que o Fed é uma instituição independente e que, por mais que existam indicados por Trump, todos os diretores decidem os próprios votos nas reuniões de política monetária. "Todos os diretores do Fed são independentes, não dizemos para eles como devem votar", mencionou.

O secretário afirmou que o novo presidente do Fed será "especialista" em política monetária e que "certamente" a escolha de Trump para presidir o BC dos EUA será conhecida até o outono no hemisfério norte.

