Topo

Notícias

Benfica vence Fenerbahçe (1-0) e garante vaga na fase de liga da Champions

27/08/2025 19h06

O Benfica garantiu sua vaga entre os 36 participantes da Liga dos Campeões 2025-2026 após eliminar o Fenerbahçe do técnico português José Mourinho com uma vitória de 1 a 0 no play-off desta quarta-feira (27), em Lisboa. 

Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida na Turquia, tudo estava em aberto, mas as 'Águias' selaram a classificação no Estádio da Luz com um gol de Kerem Akturcoglu, atacante turco do time da capital portuguesa. 

O Fenerbahçe lutou pelo empate até o fim, mas ficou reduzido a dez jogadores aos 82 minutos, com a expulsão do brasileiro Anderson Talisca. 

Outras três equipes também garantiram vaga na fase de liga da Champions nesta quarta-feira, cujo sorteio será realizado na quinta-feira em Mônaco: o Club Brugge, da Bélgica, o Qarabag, do Azerbaijão, e o Copenhagen, da Dinamarca.

-- Resultados da volta dos play-off de acesso à fase de liga da Champions:

- Terça-feira:

(+) Kairat Almaty (CAZ) - Celtic (SCO) 3-2 nos pênaltis, 0-0 (ida: 0-0)

(+) Pafos FC (CYP) - Estrela Vermelha (SRB) 1-1 (ida: 2-1)

Sturm Graz (AUT) - (+) Bodo/Glimt (NOR) (+) 2-1 (ida: 0-5)

- Quarta-feira:

(+) Qarabag (AZE) - Ferencvaros (HUN) 2-3 (ida: 3-1)

(+) Copenhagen (DIN) - Basel (SUI) 2-0 (ida: 1-1)

(+) Benfica (POR) - Fenerbahçe (TUR) 1-0 (ida: 0-0)

(+) Brugge (BEL) - Glasgow Rangers (SCO) 6-0 (ida: 3-1)

(+) = classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões

bds/cpb/dr/cl/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

"Vejo a Cadillac como meu último grande projeto na Fórmula 1", diz Pérez

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

Carla Araújo: 'Lula baterá martelo sobre trocas ministeriais até dezembro'

Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão

Benfica vence Fenerbahçe (1-0) e garante vaga na fase de liga da Champions

Senado aprova 'ECA digital' e projeto contra adultização vai à sanção

Com apoio da Otan, Alemanha inaugura nova fábrica de armamentos

Barroso pede vista em julgamento de cartórios no CNJ: 'Cheiro de queimado'

Sakamoto: 'Câmara passa péssima imagem ao não cassar Eduardo Bolsonaro'

Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

Bolsa sobe 1,04% e fecha no maior nível em quase dois meses