'BC precisa inovar, mas pegar pesado com quem viola regras', diz analista

do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 11h49

Uma regulamentação inovadora do Banco Central é essencial para o setor financeiro digital, afirma Daniel Alvarenga, advogado especialista em regulação bancária. Ele destaca a importância de inovação aliada à fiscalização rigorosa e punições exemplares para garantir segurança e integridade de todo o sistema.

O Banco Central nunca esteve comprometido com escândalos reputacionais ou de credibilidade ao longo dos últimos 40 anos.
Daniel Alvarenga, advogado

O Banco Central deveria aumentar a inovação, como ele já vem aumentando quando trouxe as fintechs de crédito O Banco Central tem que regular sem perder a segurança, e isso é muito complicado.
Daniel Alvarenga

O Banco Central tem que continuar com a inovação, fomentando a inovação, aumentando a concorrência, aumentando a inclusão financeira como vem efetivamente fazendo, só que punir de forma exemplar e pegar mais pesado com aqueles que não cumprem as regras.
Daniel Alvarenga

O especialista citou casos de quem não seguem as regras de compliance e de prevenção a lavagem de dinheiro, por exemplo. "É aí que as fraudes acontecem."

