Topo

Notícias

Bayern vence nos acréscimos e vai aos 16-avos de final da Copa da Alemanha

27/08/2025 18h26

O Bayern de Munique sofreu, mas se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha na noite desta quarta-feira (27), ao vencer nos acréscimos o Wiesbaden - time que foi rebaixado para a terceira divisão na temporada passada - graças a um gol de Harry Kane.

Os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany abriram 2 a 0 no início do segundo tempo, com gols de Harry Kane (aos 16 minutos, de pênalti) e Michael Olise (52'). Mas, após dois erros defensivos de Jonathan Tah e Kim Min-jae, Fatih Kaya diminuiu (64') e empatou pouco depois (70') para o Wehen Wiesbaden. 

Kane sofreu uma falta na área, mas errou o pênalti (encerrando uma sequência de 31 penalidades consecutivas cobradas com sucesso em partidas oficiais, sendo que seu último erro remontava às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, contra a França, pela Inglaterra). 

Mas o astro inglês marcou o gol da vitória no quarto minuto dos cinco de acréscimos, após um cruzamento de Luis Diaz. Os dois gols foram o 90º e o 91º de Kane em 99 partidas com a camisa do Bayern.

A 20ª e mais recente conquista da Copa da Alemanha pelo gigante de Munique (um recorde) remonta a 2020, e depois disso vieram eliminações precoces na segunda fase (2020/21, 2021/22 e 2023/24), nas oitavas de final (2024/25) e nas quartas de final (2022/23). 

Dos 32 clubes classificados aos 16-avos de final, 30 são da Bundesliga (17) ou da segunda divisão (13). O Energie Cottbus é o único clube sobrevivente da terceira divisão, e o Illertissen é o único da quarta. 

O sorteio da fase de 16-avos de final está marcado para domingo, às 16h (horário de Brasília).

As partidas serão disputadas na terça-feira, 28 de novembro, e na quarta-feira, 29 de novembro.

tba/cpb/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

Carla Araújo: 'Lula baterá martelo sobre trocas ministeriais até dezembro'

Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão

Benfica vence Fenerbahçe (1-0) e garante vaga na fase de liga da Champions

Senado aprova 'ECA digital' e projeto contra adultização vai à sanção

Barroso pede vista em julgamento de cartórios no CNJ: 'Cheiro de queimado'

Sakamoto: 'Câmara passa péssima imagem ao não cassar Eduardo Bolsonaro'

Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

Governo de El Salvador diz que destruiu comando das gangues

Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

STF proíbe repatriação imediata de crianças quando houver suspeita de violência doméstica