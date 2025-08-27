Bayern vence nos acréscimos e vai aos 16-avos de final da Copa da Alemanha
O Bayern de Munique sofreu, mas se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa da Alemanha na noite desta quarta-feira (27), ao vencer nos acréscimos o Wiesbaden - time que foi rebaixado para a terceira divisão na temporada passada - graças a um gol de Harry Kane.
Os jogadores comandados pelo técnico Vincent Kompany abriram 2 a 0 no início do segundo tempo, com gols de Harry Kane (aos 16 minutos, de pênalti) e Michael Olise (52'). Mas, após dois erros defensivos de Jonathan Tah e Kim Min-jae, Fatih Kaya diminuiu (64') e empatou pouco depois (70') para o Wehen Wiesbaden.
Kane sofreu uma falta na área, mas errou o pênalti (encerrando uma sequência de 31 penalidades consecutivas cobradas com sucesso em partidas oficiais, sendo que seu último erro remontava às quartas de final da Copa do Mundo de 2022, contra a França, pela Inglaterra).
Mas o astro inglês marcou o gol da vitória no quarto minuto dos cinco de acréscimos, após um cruzamento de Luis Diaz. Os dois gols foram o 90º e o 91º de Kane em 99 partidas com a camisa do Bayern.
A 20ª e mais recente conquista da Copa da Alemanha pelo gigante de Munique (um recorde) remonta a 2020, e depois disso vieram eliminações precoces na segunda fase (2020/21, 2021/22 e 2023/24), nas oitavas de final (2024/25) e nas quartas de final (2022/23).
Dos 32 clubes classificados aos 16-avos de final, 30 são da Bundesliga (17) ou da segunda divisão (13). O Energie Cottbus é o único clube sobrevivente da terceira divisão, e o Illertissen é o único da quarta.
O sorteio da fase de 16-avos de final está marcado para domingo, às 16h (horário de Brasília).
As partidas serão disputadas na terça-feira, 28 de novembro, e na quarta-feira, 29 de novembro.
