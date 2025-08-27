Topo

Notícias

Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup

27/08/2025 00h12

? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 27, 2025

Notícias relacionadas:

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em ação pela competição na próxima quinta-feira (28), quando medirá forças com a seleção da República Dominicana.

Um possível desfalque é o pivô Ruan Miranda, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o primeiro tempo do confronto. Em nota, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) afirmou que "o atleta está sob os cuidados do Departamento de Saúde da CBB e fará uma ressonância nesta quarta, 27, para diagnóstico completo".

O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição, Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 (na esteia da competição) e a equipe de Bahamas por 84 a 66.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Basquete: Brasil perde para Estados Unidos na Americup

América Latina se une em torno do financiamento climático antes da COP30

Gauff sofre mas avança à segunda rodada do US Open

Moraes ordena vigilância permanente de Bolsonaro por 'risco de fuga'

Tóquio bate recorde de 10 dias seguidos com temperaturas acima dos 35°C

Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2

Naomi Osaka estreia com vitória no US Open

SpaceX lança megafoguete Starship após explosões em testes anteriores

Tarcísio discute tarifaço dos EUA com governador da Geórgia e cita 'diplomacia'

Desembargador defende tornar réu promotor do Piauí suspeito de exigir propina de R$ 3 milhões

Relatora vota no TSE pela cassação do governador de Roraima