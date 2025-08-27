Barroso pede vista em julgamento de cartórios no CNJ: 'Cheiro de queimado'

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, interrompeu ontem um julgamento envolvendo cartórios do Paraná no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e pediu mais tempo para análise após dizer que "sentiu um pouco de cheiro de queimado".

O que aconteceu

CNJ julgava caso do Paraná. A ação pede que uma lei do estado fosse considerada ilegal por permitir que tabeliães ocupassem cartórios sem concurso. O UOL revelou ontem que a demora do STF em julgar caso semelhante da Bahia já rendeu um faturamento de R$ 3,1 bilhões a cerca de cem titulares diretamente beneficiados entre 2012 e 2025.

A relatora do caso, Mônica Nobre, disse que a ação era improcedente porque o CNJ não era o foro para discutir o tema. Barroso, no entanto, discordou. O ministro pediu vista e disse que, "ouvindo as sustentações, eu senti um pouco de cheiro de queimado e me pareceu bem fazer uma análise" sobre a constitucionalidade.

O ministro também disse que é preciso "ponderar muitas circunstâncias". "Me chamou a atenção também a observação de que às vezes os casos demoram muito para serem julgados no Supremo e, portanto, é preciso ponderar muitas circunstâncias aqui que me chamaram a atenção na discussão", disse Barroso. O UOL mostrou ontem que o julgamento envolvendo a lei na Bahia já se arrasta há 13 anos.

Advogado citou reportagem do UOL. "Hoje saiu no UOL: h á13 anos existe uma ADI [ação direta de inconstitucionalidade] da Bahia que não foi julgada ainda", afirmou Gabriel Massote, que representa a associação de concursos. "O Supremo tem muitas demandas. Nesses 13 anos, analistas judiciários estão à frente de serventias sem concurso público para essa finalidade."

A ação na Bahia depende de Barroso marcar data para novo julgamento para a ação no Supremo. Por enquanto, isso não aconteceu.

Na semana passada, o julgamento deveria ter sido concluído, mas o ministro Luiz Fux pediu que ele fosse transferido para o plenário físico. Foi a quinta troca de plenário nos últimos cinco anos, quatro delas promovidas por Dias Toffoli, conforme mostrou o UOL.