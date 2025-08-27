Topo

Notícias

SP: Tiroteio deixa dois mortos na avenida Ricardo Jafet após assalto a casa

Avenida Ricardo Jafet, em SP, é fechada após tiroteio - Reprodução/Record
Avenida Ricardo Jafet, em SP, é fechada após tiroteio Imagem: Reprodução/Record
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 17h59Atualizada em 27/08/2025 17h59

Dois homens morreram em uma troca de tiros com a polícia na avenida Doutor Ricardo Jafet, na zona sul de São Paulo, após um assalto a uma casa na região, de acordo com a Polícia Militar.

O que aconteceu

Polícia Civil trocou tiros com cinco suspitos após o roubo de uma casa, informou a PM. Dois morreram, um foi baleado, caiu em um córrego e foi resgatado, um fugiu com a mão machucada e outro foi preso.

Grupo tentou invadir a tesouraria de uma igreja, em uma casa no Ipiranga, disse a PM ao Balanço Geral (Record TV). A Polícia Civil já estava atendendo outra ocorrência quando recebeu o chamado. Os suspeitos foram localizados enquanto circulavam de carro pelas avenidas Doutor Ricardo Jafet e Professor Abraão de Morais.

Eles já eram investigados pelas autoridades, informou a polícia à Record TV. Na última sexta-feira, quadrilha teria amarrado e torturado idosa, de acordo com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

Avenida Dr. Ricardo Jafet ficou parcialmente interditada no início da tarde. O trânsito foi parcialmente interrompido nos dois sentidos, entre as ruas Rocha Galvão e Sanches Brandão. A via foi liberada às 16h37, de acordo com a CET.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Cotrim: 'Milei culpa oposição após ser atacado em caravana'

PT responde a Valdemar após comparação entre Bolsonaro e Che Guevara

881 pinguins São encontrados em avançado estágio de decomposição no litoral de SP

Bayern vence nos acréscimos e vai aos 16-avos de final da Copa da Alemanha

Vereador chama prefeita em MT de 'cachorra viciada em pedir votos em assentamentos'

'Decisão da PF sobre vigilância a Bolsonaro deve ser ouvida', diz professor

Adolescente que matou a tiros candidato presidencial na Colômbia é condenado a 7 anos de reclusão

Cadáveres de cerca de 200 migrantes permanecem sem identificação no Panamá

Sakamoto: 'Escândalo de corrupção iguala Milei à velha política'

Ali, Norton e Mohamed: os favoritos na eleição da Guiana

Agronegócio é capaz de atender às metas de redução de emissão, diz secretário