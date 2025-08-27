SP: Tiroteio deixa dois mortos na avenida Ricardo Jafet após assalto a casa

Dois homens morreram em uma troca de tiros com a polícia na avenida Doutor Ricardo Jafet, na zona sul de São Paulo, após um assalto a uma casa na região, de acordo com a Polícia Militar.

O que aconteceu

Polícia Civil trocou tiros com cinco suspitos após o roubo de uma casa, informou a PM. Dois morreram, um foi baleado, caiu em um córrego e foi resgatado, um fugiu com a mão machucada e outro foi preso.

Grupo tentou invadir a tesouraria de uma igreja, em uma casa no Ipiranga, disse a PM ao Balanço Geral (Record TV). A Polícia Civil já estava atendendo outra ocorrência quando recebeu o chamado. Os suspeitos foram localizados enquanto circulavam de carro pelas avenidas Doutor Ricardo Jafet e Professor Abraão de Morais.

Eles já eram investigados pelas autoridades, informou a polícia à Record TV. Na última sexta-feira, quadrilha teria amarrado e torturado idosa, de acordo com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

Avenida Dr. Ricardo Jafet ficou parcialmente interditada no início da tarde. O trânsito foi parcialmente interrompido nos dois sentidos, entre as ruas Rocha Galvão e Sanches Brandão. A via foi liberada às 16h37, de acordo com a CET.