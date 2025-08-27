Topo

Auxílio Gás de agosto: pagamentos vão até dia 29; veja quem recebe

27/08/2025 06h30

O Auxílio Gás voltou a ser liberado pelo governo federal neste mês de agosto. O benefício é pago a cada dois meses, sempre em meses pares. Nesta etapa, os depósitos começaram na segunda-feira, 18 de agosto, e seguirão até 29 de agosto.

Calendário do Auxílio Gás - agosto de 2025

  • Final do NIS 1 - 18/08
  • Final do NIS 2 - 19/08
  • Final do NIS 3 - 20/08
  • Final do NIS 4 - 21/08
  • Final do NIS 5 - 22/08
  • Final do NIS 6 - 25/08
  • Final do NIS 7 - 26/08
  • Final do NIS 8 - 27/08
  • Final do NIS 9 - 28/08
  • Final do NIS 0 - 29/08

O que é o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é um programa voltado para cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único de programas sociais do governo. A iniciativa tem como objetivo amenizar os gastos com gás de cozinha em lares de baixa renda.

O valor do benefício corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo, em abril, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por integrante da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias que recebem o Bolsa Família ou participam de outros programas sociais também são elegíveis.

Os créditos são feitos em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.

