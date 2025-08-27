Topo

Notícias

Atitude mais 'honrosa' que Cook poderia tomar é deixar o Fed, diz membro da Casa Branca

São Paulo

27/08/2025 13h18

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta quarta-feira, 27, que, se estivesse no lugar da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook, sairia do cargo. "É a coisa mais honrosa a se fazer", acrescentou durante fala à repórteres nos arredores da Casa Branca.

"Se eu tivesse sido acusado de fraude hipotecária, ou eu negaria por não ser verdade, ou eu sairia até que tudo fosse resolvido. Ela não ter feito isso até agora sugere que ela esteja agindo politicamente, o que contradiz a ideia de independência do Fed", declarou Hassett.

Fontes informaram à imprensa norte-americana que Cook deve ingressar ainda nesta quarta com uma ação na Justiça contra o anúncio de demissão feito por Donald Trump.

O diretor do Conselho Econômico do governo americano também defendeu Trump ao dizer que o presidente dos EUA tem autoridade para demitir um diretor do Fed por justa causa. Questionado sobre quem deve substituir Cook, Hassett disse que isso é algo que "compete ao presidente".

Hassett é um dos cotados para substituir o atual presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, cujo mandato se encerra em maio de 2026. Ele garantiu, quando questionado, que não há "nada de errado" sobre seu passado que possa surgir para lhe prejudicar, caso passe a ocupar um cargo no Fed futuramente.

Pouco antes, em entrevista à CNN, o integrante da Casa Branca havia afirmado, sem apresentar provas, que a atual formação do Fed já é "bastante política" e que age para prejudicar Trump e favorecer os democratas desde as eleições do ano passado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Goleiro Iñaki Peña renova com o Barça até 2029 e é emprestado ao Elche

Hytalo Santos e marido serão transferidos para a Paraíba amanhã

Museu Van Gogh de Amsterdã diz que pode fechar suas portas ao público

Governo Trump adota medidas para restringir duração de vistos para estudantes e imprensa

Duas crianças morrem e 17 pessoas ficam feridas em massacre em igreja nos EUA

Veneza coroa a trajetória do excêntrico cineasta Werner Herzog

Trump diz que doador democrata George Soros e seu filho devem ser acusados de corrupção, mas não oferece provas

Ancelotti corta Alex Sandro e Joelinton da Seleção; Jean Lucas é convocado

'Animado', diz Gonet após ser novamente indicado por Lula à PGR

Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão

Chanceler sul-africano diz que tratamento preferencial a africâneres nos EUA é 'apartheid'