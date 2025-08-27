Topo

Atirador abre fogo em escola católica nos Estados Unidos

Governador Tim Walz confirmou ataque a tiros dentro de escola em Minneapolis, nos Estados Unidos Imagem: Google Street View
Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 11h31

Um atirador deixou vítimas dentro de uma escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos, hoje.

O que aconteceu

Polícia e FBI foram acionados para a Escola Católica Anunciação, que fica no sul da cidade. A informação foi confirmada pelo governador de Minnesota, Tim Walz, em publicação nas redes sociais.

Número de vítimas é "incerto, mas significativo", afirmou o presidente do Partido Democrata dos EUA, que pediu que médicos e socorristas auxiliares fossem até o local. O pedido foi feito por Ken Martin em durante uma convenção realizada na cidade de Minneapolis.

Ataque aconteceu na semana de volta às aulas no país. O ano letivo nos Estados Unidos começa no meio do ano e a maioria dos alunos em escolas americanas voltou às aulas na segunda-feira.

Civis devem evitar a região, informou prefeito de Minneapolis. Jacob Frey usou as redes sociais para lamentar a ocorrência de violência e pedir que a população dê espaço para que os policiais trabalhem.

