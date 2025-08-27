Topo

Notícias

Ataques russos deixam um morto e dois feridos na cidade ucraniana de Kherson

27/08/2025 05h58

Uma mulher de 81 anos morreu em um ataque russo contra a cidade ucraniana de Kherson, que também deixou dois feridos, informaram nesta quarta-feira (27) as autoridades locais. 

Uma investigação preliminar indica que o Exército russo atacou Kherson, no sul do país, durante a madrugada com disparos de artilharia, informou o Ministério Público da cidade.

Uma mulher de 81 anos faleceu e outra de 53 anos ficou ferida e foi levada ao hospital. A administração militar da região de Kherson informou que um homem de 56 anos também ficou ferido em um ataque com drones no centro da cidade. 

O Exército russo, que ocupa quase 20% da Ucrânia, intensificou os avanços no território ucraniano nos últimos meses diante das tropas de Kiev, em menor quantidade e com menos equipamentos.

bur-sw/mas/es/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Festival de Veneza estende o tapete vermelho para as estrelas

Tarifas americanas sobre importações da Índia sobem para 50% por compras de petróleo russo

96% dos brasileiros aprovam exame para médicos obterem CRM, diz pesquisa

Ataques russos deixam um morto e dois feridos na cidade ucraniana de Kherson

Kiev confirma avanço russo em nova região da Ucrânia

'Cápsulas do tempo': projeto descobre 31 navios naufragados em único lago

'Quero enxergar os meus filhos de novo': ela perdeu visão após tiro do ex

Projeto que muda propaganda eleitoral proíbe vídeo de IA nas campanhas

Fraudes no INSS: Investigadores apostam que caso anda com Mendonça relator

Síndrome do imperador: psicólogo explica como superproteção afeta os filhos

Estação de trem desativada há mais de 30 anos será reaberta para o The Town