Ataque a tiros em escola católica de Mineápolis deixa 3 mortos, incluindo atirador
(Reuters) - Um tiroteio em uma escola católica de Mineápolis nesta quarta-feira deixou três pessoas mortas, incluindo o atirador, e cerca de 20 feridas, disse uma autoridade do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
A polícia de Mineápolis respondeu a um ataque a tiros em uma igreja e escola católica no extremo sul da cidade, e as autoridades haviam dito que o atirador foi "contido".
"Não há nenhuma ameaça ativa à comunidade neste momento. O atirador foi contido", informou a cidade de Mineápolis no X.
O ataque a tiros ocorreu na Igreja da Anunciação, que também abriga uma escola primária com alunos da pré-escola à oitava série, de acordo com seu site.
O primeiro dia do ano letivo foi segunda-feira, com base em uma postagem na página da escola no Facebook.
A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, disse em um post que o DHS está monitorando a situação e em comunicação com as autoridades locais.
(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)