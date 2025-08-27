Com prêmio de R$ 220 milhões, Lotofácil da Independência abre apostas hoje

As apostas para o concurso especial da Lotofácil da Independência começam hoje. O prêmio estimado é de R$ 220 milhões.

O que aconteceu

O sorteio do concurso 3480 será no dia 6 de setembro, às 20h (de Brasília). As apostas se encerram no mesmo dia até as 18h.

Assim como outros concursos especiais, o prêmio não acumula. Se não houver apostas premiadas com 15 números, o valor é dividido entre os acertadores de 14 números e assim por diante até 11 dezenas.

Para participar do concurso, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. Também é possível usar a "Surpresinha" para deixar o sistema escolher os números por você.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50 e a mais cara R$ 54,2 mil. No ano passado, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.

A Lotofácil tem um bolão disponível para apostas em grupo. O preço mínimo cobrado pela Caixa na modalidade é de R$ 14, e as cotas de cada participante devem partir de R$ 4,50. A apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa.