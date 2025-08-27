Antagonismo não pode contaminar decisões, diz presidente da CPMI do INSS

A CPMI do INSS não pode ser contaminada por narrativa política, afirmou o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

Tanto eu quanto o relator, nós temos uma função específica e um dever, sermos os mais equilibrados e os mais técnicos possíveis para a construção do relatório.

A narrativa política é parte da CPMI, porque ela é uma ação política, e oposição e governo hoje, inclusive, deram exemplos de que todos irão fazer o uso do tempo que tem para colocarem a posição em relação ao governo de contrariedade ou não.

É natural que quando você tenha deputados de oposição, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, um radicalismo muito grande, antagonismos de posições, e que ao que parece, ano que vem, isso continuará na eleição, das eleições que venham para o próximo ano, eu entendo como natural. Agora, nós não podemos deixar que isso contamine as decisões da CPMI.

Eu sei que é difícil, os dois lados reclamam muitas vezes, mas nós temos um foco na missão, que é nós darmos respostas ao povo brasileiro. Para isso, nós temos que caminhar em meio a toda essa tempestade ideológica, vou usar essa expressão, mas sem perder o rumo que é nós investigarmos o que aconteceu nessa roubalheira do INSS.

Nós temos um compromisso de não deixar sem transparência independentemente dos assuntos nessa investigação, mas o embate ideológico e político, ele é normal, especialmente em momentos como o Brasil está vivendo.

Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS

Não há nenhuma restrição da CPMI do INSS à imprensa, diz presidente da comissão

Carlos Viana comentou a medida que impede veículos de comunicação de registrarem em vídeo ou foto as telas de computadores e telefones de parlamentares. Segundo o presidente da comissão, não há nenhuma restrição à imprensa da CPMI.

O que aconteceu na CPMI é que os parlamentares que estavam no fundo da sala se queixaram de que cinegrafistas e fotógrafos estavam focando os telefones particulares e me pediram um posicionamento, porque é uma regra de conduta.

A parte chata é a minha como presidente de lembrar as pessoas que existe uma lei de proteção de dados que prevê o sigilo telefônico de todo e qualquer brasileiro, independentemente se parlamentar, qualquer pessoa, só pode ter o sigilo telefônico, ele quebrado pela Justiça, interrompido.

Agora, no nosso caso existe um termo de compromisso de todos, em nós temos ali naquela sala um respeito mútuo, a imprensa pode cobrir qualquer coisa, não há nenhuma restrição da CPMI, absolutamente nada, mas nas informações pessoais dos telefones, dos parlamentares, há uma lei que protege, e eu fiz essa lembrança.

Eu aproveito até para dizer que se houve algum tom de ameaça, eu peço desculpas, não foi a minha intenção, mas como presidente da CPMI sou eu quem tenho que ditar que as regras sejam cumpridas.

Nós todos pedimos o cumprimento da lei, estamos ali pedindo que a legislação seja cumprida, existe uma legislação que protege a informação pessoal dos parlamentares, e houve uma queixa, isso é que aconteceu e acabou gerando toda essa discussão, mas eu creio que o assunto já ficou bem esclarecido porque a CPMI é livre, total e transparente para se falar.

Senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS

