'Animado', diz Gonet após ser novamente indicado por Lula à PGR

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se disse "animado" e "confortado" pela renovada confiança do presidente Lula (PT) após o aviso de que vai ser reconduzido ao cargo.

O que aconteceu

Lula assinou a recondução de Paulo Gonet à frente da PGR. O aviso foi dado na manhã de hoje à cúpula do órgão.

Gonet vai ter de passar por nova sabatina no Senado. A data ainda não foi marcada. Ele tem de passar por perguntas na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e posteriormente ter o nome aprovado pela comissão e pelo plenário da Casa. Ele ocupa o posto desde o fim de 2023 e, se for aprovado, terá um novo mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal.

Agradeço ao presidente da República a indicação que acaba de assinar. Animado e confortado por essa demonstração de renovada confiança, renovo também eu o meu propósito de empenho e dedicação à causa da Justiça, ao Ministério Público e ao país.

Paulo Gonet, procurador-geral da República

Véspera de julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe. O aviso da recondução ocorre na semana anterior ao início do julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) da ação sobre a tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O processo começa na próxima terça e vai até o dia 12 de setembro.

O mandato de Gonet só terminaria em dezembro. Com a antecipação da escolha, Lula sinaliza uma espécie de apoio ao trabalho do procurador-geral, que foi responsável por apresentar a denúncia contra Bolsonaro ao STF.