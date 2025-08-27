Ampliação de tarifas comerciais sobre Índia feita por Trump afeta relação do país com os EUA

Por David Lawder e Manoj Kumar

WASHINGTON/NOVA DÉLHI (Reuters) - A ampliação das tarifas comerciais sobre as importações da Índia para os Estados Unidos em até 50%, feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entrou em vigor nesta quarta-feira, conforme programado, desferindo um sério golpe nos laços entre os dois países que se tornaram parceiros estratégicos após a virada deste século.

Uma tarifa punitiva de 25% imposta devido às compras de petróleo russo pela Índia soma-se à tarifa anterior de 25% imposta por Trump sobre muitas importações da nação sul-asiática. As tarifas totais chegam a 50% para produtos como vestuário, pedras preciosas e joias, calçados, artigos esportivos, móveis e produtos químicos -- entre as mais altas impostas pelos EUA e no mesmo nível do Brasil e da China.

As novas tarifas ameaçam milhares de pequenos exportadores e empregos, inclusive no Estado natal do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Gujarat, e devem prejudicar a expansão da principal economia de crescimento mais rápido do mundo.

Não houve reação do mercado doméstico à medida na quarta-feira, pois as bolsas estavam fechadas para um festival hindu, mas os índices de referência das ações registraram sua pior sessão em três meses na terça-feira, depois que uma notificação de Washington confirmou a tarifa adicional.

A rúpia indiana também continuou sua série de perdas pela quinta sessão consecutiva na terça-feira, terminando em seu nível mais baixo em três semanas.

Embora as tarifas sejam prejudiciais, talvez nem tudo seja tristeza e desgraça para a quinta maior economia do mundo, se Nova Délhi conseguir reformar ainda mais sua economia e se tornar menos protecionista, ao mesmo tempo em que busca resolver a crise com Washington, disseram os analistas.

O Ministério do Comércio da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário nesta quarta-feira. No entanto, um funcionário do Ministério do Comércio, falando sob condição de anonimato, disse que os exportadores atingidos pelas tarifas receberiam assistência financeira e seriam incentivados a diversificar para mercados como a China, a América Latina e o Oriente Médio.

Um aviso do Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para os embarcadores oferece uma isenção de três semanas para mercadorias indianas que foram carregadas em um navio e em trânsito para os EUA antes do prazo final da meia-noite.

Também estão isentos os produtos de aço, alumínio e derivados, veículos de passageiros, cobre e outras mercadorias sujeitas a tarifas separadas de até 50%, de acordo com a lei comercial de segurança nacional Seção 232.

As autoridades do Ministério do Comércio da Índia afirmam que a tarifa média sobre as importações dos EUA é de cerca de 7,5%, enquanto o escritório do Representante de Comércio dos EUA destacou taxas de até 100% sobre automóveis e uma tarifa média aplicada de 39% sobre produtos agrícolas dos EUA.

(Reportagem de David Lawder e Manoj Kumar; Reportagem adicional de Trevor Hunnicutt e David Brunnstrom, em Washington, e Nikunj Ohri, em Nova Délhi)