Vem temporal aí! São Paulo e outros 7 estados estão sob alerta para chuvas

Oito estados brasileiros estão sob alerta de perigo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para chuvas intensas hoje.

O que aconteceu

Alerta vale para São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, Roraima, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia e Amazonas. Ele entrou em vigor ontem e segue até o fim da manhã de hoje.

Na região sul e sudeste, são esperados ventos de até 60 km/h e precipitações de até 50 milímetros em 24 horas. O aviso está em vigor para o sudoeste de São Paulo, toda a faixa sul e leste do Paraná e para a região nordeste de Santa Catarina.

Na região nordeste, as chuvas podem chegar a 50 milímetros no dia e há risco de alagamentos e deslizamentos. O aviso vale para o leste sergipano e o nordeste baiano, segundo o Inmet.

No norte, as previsões de chuva e vento são as mesmas da região sudeste e sul. Há risco baixo de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. O aviso vale para o norte e sul de Roraima, centro, sudoeste, norte e sul amazonense.

Moradores das áreas em alerta devem evitar se abrigar embaixo de árvores e ficar longe de torres de transmissão. A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193) também devem ser acionados em caso de emergências.

Capital e litoral de São Paulo tiveram noite de tempo instável e com chuva, que pode acontecer novamente. Segundo a Defesa Civil, as faixas central e leste do estado permanecem sob possibilidade de chuva, principalmente no fim da tarde.