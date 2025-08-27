Topo

Notícias

Vem temporal aí! São Paulo e outros 7 estados estão sob alerta para chuvas

Pedestre se protege da chuva na região central da cidade de São Paulo, no final da tarde desta terça-feira (18). - Cris Faga - 18.mar.2025 /ESTADÃO CONTEÚDO
Pedestre se protege da chuva na região central da cidade de São Paulo, no final da tarde desta terça-feira (18). Imagem: Cris Faga - 18.mar.2025 /ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 09h17

Oito estados brasileiros estão sob alerta de perigo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para chuvas intensas hoje.

O que aconteceu

Alerta vale para São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, Roraima, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia e Amazonas. Ele entrou em vigor ontem e segue até o fim da manhã de hoje.

Relacionadas

96% dos brasileiros aprovam exame para médicos obterem CRM, diz pesquisa

Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de SP amanhecem com lentidão

Sabesp vai diminuir pressão da água na Grande SP a partir da noite de hoje

Na região sul e sudeste, são esperados ventos de até 60 km/h e precipitações de até 50 milímetros em 24 horas. O aviso está em vigor para o sudoeste de São Paulo, toda a faixa sul e leste do Paraná e para a região nordeste de Santa Catarina.

Na região nordeste, as chuvas podem chegar a 50 milímetros no dia e há risco de alagamentos e deslizamentos. O aviso vale para o leste sergipano e o nordeste baiano, segundo o Inmet.

No norte, as previsões de chuva e vento são as mesmas da região sudeste e sul. Há risco baixo de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. O aviso vale para o norte e sul de Roraima, centro, sudoeste, norte e sul amazonense.

Moradores das áreas em alerta devem evitar se abrigar embaixo de árvores e ficar longe de torres de transmissão. A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193) também devem ser acionados em caso de emergências.

Capital e litoral de São Paulo tiveram noite de tempo instável e com chuva, que pode acontecer novamente. Segundo a Defesa Civil, as faixas central e leste do estado permanecem sob possibilidade de chuva, principalmente no fim da tarde.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Gabinete alemão aprova projeto de lei para serviço militar voluntário

Presidente francês expressa apoio a primeiro-ministro ante moção que pode derrubar governo

Hacktivistas reciclam aparelhos obsoletos na Argentina: 'O velho funciona'

China diz que negociações trilaterais sobre desarmamento nuclear com EUA e Rússia são "irracionais"

Rússia atinge instalações de energia ucranianas em seis regiões, segundo autoridades

Pintura do século 17 saqueada pelos nazistas reaparece na Argentina

Vem temporal aí! São Paulo e outros 7 estados estão sob alerta para chuvas

Diretor Pedro Almodóvar pede que governo espanhol rompa totalmente com Israel

Inundações e deslizamentos de terra deixam pelo menos 30 mortos no noroeste da Índia

Tanques israelenses se aproximam da Cidade de Gaza; Trump presidirá reunião

Troca de acusações por incêndios marca o novo rumo político na Espanha