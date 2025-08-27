Topo

Alckmin diz que Brasil e México têm 'boa complementaridade econômica'

Brasília

27/08/2025 17h09

Brasília, 27 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 27, que Brasil e México têm "boa complementaridade econômica" e é possível avançar nas parcerias em produtos agropecuários, na área industrial e no setor de serviços, como inteligência artificial (IA) e data centers. "Tem muitas possibilidades", afirmou Alckmin à imprensa, durante viagem ao México.Nesta quarta-feira, o vice-presidente teve uma reunião com o setor privado dos dois países, em missão com o objetivo de fortalecer as relações políticas e ampliar os laços comerciais e de investimentos. "Comércio exterior é mão dupla.""Discutimos questão de indústria ferroviária, automotiva, aviação", disse Alckmin, lembrando que a Embraer tem uma "importante empresa" no território mexicano. Ele afirmou que o acordo de cooperação Brasil-México deve ser atualizado e disse que os dois governos vão trabalhar para ter o visto eletrônico para facilitar o intercâmbio entre países."O Mercosul está ampliando os acordos", completou, citando entendimentos do bloco com a União Europeia, Cingapura, Efta e avanços com o Oriente Médio e o Canadá. "Acho que esse é o bom caminho, defender o multilateralismo e o livre comércio", pontuou Alckmin.EUASobre os Estados Unidos, Alckmin frisou que o Brasil tem 200 anos de relações. "Então, é diálogo e buscarmos avançar fazendo um ganha-ganha."

