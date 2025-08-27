Topo

Notícias

Adolescente que matou a tiros candidato presidencial na Colômbia é condenado a 7 anos de reclusão

27/08/2025 18h20

O adolescente de 15 anos que atirou em junho contra o senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe, falecido em meados de agosto, foi sentenciado nesta quarta-feira (27) a sete anos de internação em um centro de reclusão para menores, informou a promotoria.

O jovem "deverá permanecer sete anos privado de liberdade em um centro de atenção especializada", disse a promotoria nesta quarta-feira em um comunicado.

O adolescente foi julgado em um tribunal penal especial para menores por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. A lei colombiana não permite modificar as acusações uma vez aceitas por um menor acusado, razão pela qual ele foi julgado por tentativa de assassinato.

vd/nn/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Milei é alvo de pedradas durante ato de campanha na Argentina

Carla Araújo: 'Lula baterá martelo sobre trocas ministeriais até dezembro'

Manchester United cai na Copa da Liga para time da 4ª divisão

Benfica vence Fenerbahçe (1-0) e garante vaga na fase de liga da Champions

Senado aprova 'ECA digital' e projeto contra adultização vai à sanção

Barroso pede vista em julgamento de cartórios no CNJ: 'Cheiro de queimado'

Sakamoto: 'Câmara passa péssima imagem ao não cassar Eduardo Bolsonaro'

Daniel Silveira pede progressão para o regime aberto após fazer cursos e ler livros

Governo de El Salvador diz que destruiu comando das gangues

Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

STF proíbe repatriação imediata de crianças quando houver suspeita de violência doméstica