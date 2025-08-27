Fundadora da Adcos diz que empresas familiares pensam a longo prazo

Topo

Ada Mota, fundadora da Adcos, disse que a companhia não tem planos de abrir o capital e que empresas familiares pensam a longo prazo. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A Adcos é uma empresa familiar e se orgulha disso, porque as empresas familiares pensam a longo prazo. Ninguém está pensando em fazer um resultado para distribuir bônus. A gente pensa a longo prazo. A empresa tem que sobreviver.
Ada Mota, fundadora da Adcos

Filhos no comando da empresa. Na entrevista, Ada diz que todos os seus quatro filhos estão no comando da Adcos. Lucas Mota Soares é CEO do Grupo Adcos, Victor é diretor de tecnologia da informação e Matheus e Felipe são gerentes de inovação sênior. "A gente leva muito a sério nosso negócio, a responsabilidade do nosso negócio tanto com as pessoas, os clientes, os funcionários e os fornecedores. A gente olha com muito respeito para essa cadeia", declara.

Coaching de família. "Eu percebo a importância de ter um conselheiro que entenda bastante de empresas familiares e que possa fazer uma dinâmica para que as coisas aconteçam. Família é como qualquer família. Mas é preciso separar do âmbito comercial e do âmbito da empresa. Então, isso é levado para esse coaching de família", diz Ada.

Ada Mota e filhos - Clovis Louzada/Divulgação - Clovis Louzada/Divulgação
Ada Mota, fundadora da Adcos, com seus quatro filhos
Imagem: Clovis Louzada/Divulgação

A Adcos é uma marca brasileira de dermocosméticos. Foi criada em 1993, em Vitória (ES). A empresa tem como foco as categorias de fotoproteção e anti-idade e um portfólio com cerca de 200 produtos. São mais de 160 lojas e distribuição de seus produtos em cerca de 6.000 pontos de venda em farmácias.

