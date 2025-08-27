Ações da China recuam após ganhos impulsionados pela IA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas fecharam em queda nesta quarta-feira, recuando dos fortes ganhos registrados mais cedo na sessão com ações de inteligência artificial, já que alguns investidores ficaram cautelosos quanto à sustentabilidade dos ganhos.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,76%, na maior perda diária desde abril de 2025, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,49%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,27%.

A maioria dos setores fechou em baixa, com as ações dos setores imobiliário e de biotecnologia liderando as perdas.

As ações de IA reduziram os ganhos após uma alta inicial, uma vez que o Conselho de Estado lançou a iniciativa "AI Plus" para reforçar a aplicação de IA em vários campos.

No entanto, dados econômicos alimentam as preocupações. Dados oficiais mostram que os lucros industriais da China caíram pelo terceiro mês consecutivo em julho, devido a problemas de demanda e deflação.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,30%, a 42.520 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,27%, a 25.201 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,76%, a 3.800 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,49%, a 4.386 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,25%, a 3.187 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,88%, a 24.519 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,04%, a 4.245 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,28%, a 8.960 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)