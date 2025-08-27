Topo

Ação judicial de diretora do Fed contra Trump pode ser apresentada nesta quarta, informa CNBC

27/08/2025 10h05

(Reuters) - A ação judicial da diretora do Federal Reserve Lisa Cook contra a tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demiti-la pode ser apresentada ainda nesta quarta-feira, informou a CNBC, citando fontes.

Trump disse em uma carta a Cook na segunda-feira que ele tinha "razão suficiente" para demiti-la porque ela havia descrito propriedades separadas no Michigan e na Geórgia como residências primárias em pedidos de hipoteca antes de ingressar no Fed em 2022.

Em resposta, o advogado de Cook disse que a diretora do banco central dos EUA entraria com uma ação judicial para impedir que Trump a demitisse.

A Reuters não pôde verificar imediatamente a reportagem da CNBC.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal em Bengaluru)

