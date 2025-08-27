Topo

Notícias

Abimapi: 75% dos embarques de panetones aos EUA estão sob risco do tarifaço

Brasília

27/08/2025 08h03

A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados (Abimapi) estima que 75% dos embarques de panetones brasileiros aos Estados Unidos estão "sob risco" em virtude do tarifaço de 50% imposto sobre produtos brasileiros importados. Segundo a Abimapi, mais da metade dos panetones brasileiros é enviada para os Estados Unidos, com preço médio exportado de US$ 4 por quilo. "As empresas anteciparam seus embarques para esse destino, no entanto, o que foi enviado até julho só representa um quarto do total que exportam em média todos os anos. Portanto, 75% dos embarques estão sob risco", disse a associação em nota.

O Brasil é o segundo maior fornecedor de panetones para os Estados Unidos, atrás apenas da Itália, segundo a Abimapi, com participação de 2,3% no mercado americano. Em 2024, as exportações brasileiras de panetone aos Estados Unidos somaram 3,2 mil toneladas, com receita de US$ 12,1 milhões.

A exportação de pão de queijo industrializado também tende a sofrer impacto do tarifaço, segundo a Abimapi. O produto é vendido especialmente em cafeterias dos Estados Unidos. "Nesse caso, as indústrias fizeram acordos individuais, reduzindo a margem de lucro", observou a Abimapi. O Brasil exportou 500 toneladas de pão de queijo ao mercado americano em 2024, com receita de US$ 8,8 milhões.

Essas alternativas de antecipação das vendas e negociações individuais com importadores foram adotadas pelas indústrias, segundo a Abimapi, para se adequar ao tarifaço e reduzir o impacto da alíquota nos embarques. "Houve um movimento das indústrias para garantir a entrega de produtos aos importadores e atender ao consumidor externo antes da entrada em vigor das tarifas do governo Trump. A fim de garantir que os compradores continuem importando os produtos brasileiros nos EUA, empresas têm feito negociações estratégicas para garantir a venda e não perder essa fatia do mercado", apontou a associação.

A Abimapi destaca ainda que o Brasil foi o 4º maior fornecedor de biscoitos wafers para os Estados Unidos, respondendo por 7% de tudo que foi importado pelo mercado norte-americano, 6º fornecedor em volume em torradas e 3º maior em tapiocas.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Dinamarca convoca enviado dos EUA por suspeitas de operações de influência na Groenlândia

Haggadah de Sarajevo, tesouro judaico que enfrenta novo teste com a guerra de Gaza

Israel intensifica a pressão na Cidade de Gaza

Israel aumenta expansão militar em Gaza, que tem 10 novas mortes por fome

Juiz que soltou homem com mais de 200 kg de cocaína corrige texto, mas mantém suspeito livre

Papa Leão pede cessar-fogo e libertação de reféns no conflito entre Israel e Hamas

Irmão mais velho dos astros do Oasis é acusado de estupro e agressão sexual

Zambelli segue presa após 3ª audiência na Itália, e Justiça analisará laudo

Starship, da SpaceX, supera falhas e implanta primeiros simuladores de satélites

Irmã de brasileiro internado na Grécia relata ataques: 'Estamos sofrendo'

Risco financeiro na França: juros se aproximam dos da Itália com crise política à vista