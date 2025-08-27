62% dos norte-americanos apoiam sanções a aliados comerciais da Rússia, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - A maioria dos norte-americanos apoia uma tentativa de sancionar os parceiros comerciais da Rússia como forma de pressionar Moscou a encerrar sua guerra com a Ucrânia, de acordo com uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa de três dias, concluída no domingo, mostrou que 62% dos entrevistados apoiam a sanção dos parceiros comerciais da Rússia, uma estratégia que o presidente dos EUA, Donald Trump, adotou parcialmente e ameaçou expandir para incluir a China.

A Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas ou feridas em ambos os lados, incluindo milhares de civis, em sua maioria ucranianos, de acordo com analistas.

Nas últimas semanas, Trump se envolveu em intensa diplomacia, encontrando-se com o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, mas até agora não conseguiu interromper o conflito, uma meta que ele havia prometido cumprir em seu primeiro dia no cargo.

Trump, que teria dito que gostaria de ganhar um Prêmio Nobel da Paz, já impôs sanções secundárias, na forma de uma tarifa de 25%, contra a Índia por continuar comprando petróleo russo -- a principal fonte de financiamento do Kremlin para sua guerra contra a Ucrânia.

O presidente dos Estados Unidos ameaçou impor taxas pesadas contra a China, maior comprador de petróleo russo, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e outros países que comercializam com a Rússia, para intensificar a pressão sobre Moscou para que concorde com um cessar-fogo.

Cerca de 76% dos correligionários republicanos de Trump na pesquisa Reuters/Ipsos disseram que apoiam as sanções aos parceiros comerciais russos como uma forma de interromper a guerra, assim como uma maioria modesta -- 58% -- dos democratas.

A pesquisa Reuters/Ipsos reuniu respostas de 1.022 adultos norte-americanos em todo o país e teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais para todos os entrevistados. Sua margem de erro para republicanos e democratas foi de 6 pontos.