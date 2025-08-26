Topo

Zelenskiy diz que Turquia, países do Golfo ou nações europeias poderiam sediar conversas com Putin

26/08/2025 18h35

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que a Turquia, os países do Golfo ou países europeus poderiam sediar qualquer conversa que ele pudesse ter com o presidente russo, Vladimir Putin.

Zelenskiy está pressionando por conversas diretas com Putin para ajudar a acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que nenhuma agenda foi preparada para tal reunião.

"Agora, nesta semana, haverá contatos com a Turquia, contatos com os Estados do Golfo e com Estados europeus que poderiam sediar conversas com os russos", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo.

"De nossa parte, as coisas serão preparadas ao máximo para acabar com a guerra."

Zelenskiy falou quando seu chefe de gabinete, Andriy Yermak, disse que ele e o chefe do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia estavam no Catar para se encontrar com o ministro da Defesa daquele país.

Em seus comentários, Zelenskiy também disse que o avanço das negociações dependia da coordenação com os parceiros da Ucrânia, principalmente os Estados Unidos, para garantir que fosse exercida pressão suficiente sobre a Rússia. Isso, segundo ele, foi discutido na segunda-feira em Kiev com o enviado dos EUA Keith Kellogg.

"Tudo ainda depende estritamente da vontade dos líderes mundiais, principalmente dos Estados Unidos da América, de pressionar a Rússia", disse Zelenskiy.

"A Rússia está apenas dando sinais de que continuará a evitar negociações reais. Isso só pode ser mudado com sanções fortes, tarifas fortes -- pressão real."

(Reportagem de Ron Popeski e Yuliia Dysa)

