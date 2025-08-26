Zelenskiy diz que trabalho sobre garantias de segurança para Ucrânia deve ser acelerado

KIEV (Reuters) - Kiev e seus aliados devem acelerar os esforços para elaborar futuras garantias de segurança para a Ucrânia, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy na terça-feira.

"Precisamos intensificar nosso trabalho ao máximo e garantir clareza e transparência em tudo relacionado às garantias de segurança", afirmou ele após uma reunião em Kiev com o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Tony Radakin.

(Reportagem de Yuliia Dysa)