Topo

Notícias

Zelenskiy diz que trabalho sobre garantias de segurança para Ucrânia deve ser acelerado

26/08/2025 12h19

KIEV (Reuters) - Kiev e seus aliados devem acelerar os esforços para elaborar futuras garantias de segurança para a Ucrânia, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy na terça-feira.

"Precisamos intensificar nosso trabalho ao máximo e garantir clareza e transparência em tudo relacionado às garantias de segurança", afirmou ele após uma reunião em Kiev com o chefe do Estado-Maior da Defesa do Reino Unido, Tony Radakin.

(Reportagem de Yuliia Dysa)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'Fico espantado que a PF já não vigiasse a casa de Jair', diz Maierovitch

Barroso diz que julgamento de Bolsonaro 'traz algum grau de tensão' para o País

Zelenskiy diz que trabalho sobre garantias de segurança para Ucrânia deve ser acelerado

França devolve três crânios humanos a Madagascar em mais um ato de reparação do passado colonial

Repressão de Trump a imigrantes afeta agentes em meio a pressão por prisões

Confiança do consumidor nos EUA cai menos que o previsto em agosto

Governo francês entra em crise e arrisca queda após 'decisão ousada' do premiê François Bayrou

'Plano de trabalho da CPI do INSS é tendencioso', diz deputado do PT

EUA revogou visto do ministro da Justiça, diz Lula

Lula diz que EUA revogaram visto de Lewandowski

Justiça torna Gato Preto réu por violência doméstica contra Bia Miranda