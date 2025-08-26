Topo

Wall Street fecha em alta sem se abalar com ataques de Trump ao Fed

26/08/2025 19h02

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (26), sem se abalar com o novo ataque do presidente Donald Trump à independência do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e à espera dos resultados trimestrais da gigante Nvidia.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,30%, o Nasdaq, de forte peso tecnológico, avançou 0,44% e o S&P 500, mais amplo, cresceu 0,41%.

"Parece que o mercado ignora a tentativa (de Donald Trump) de destituir" a governadora do Fed Lisa Cook, resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, à AFP.

Na noite de segunda-feira, em uma carta publicada em sua rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos escreveu a Lisa Cook que estava "destituída com efeito imediato".

Primeira mulher afro-americana a alcançar o prestigiado cargo de governadora do Fed, Cook é acusada pelo governo de ter mentido para obter empréstimos hipotecários com taxas mais favoráveis.

Seu advogado, Abbe Lowell, anunciou nesta terça-feira que a iniciativa de Trump será contestada nos tribunais.

Durante meses, o mandatário vem pedindo ao banco que corte drasticamente as taxas de juros, criticando repetidamente o presidente do Fed, Jerome Powell, por agir "tarde demais" e chamando-o de "imbecil".

O presidente do Fed mudou o tom durante os encontros anuais de banqueiros centrais em Jackson Hole, mostrando-se aberto a uma flexibilização monetária.

Mas se o Fed se tornar excessivamente flexível e, paralelamente, "a inflação aumentar devido às tarifas alfandegárias, isso poderia representar um problema para o mercado", advertiu Cardillo.

Quanto aos indicadores, os investidores receberam positivamente os pedidos de bens duráveis, que superaram as expectativas.

A bolsa americana também "procura se posicionar antes da publicação do índice (de inflação) PCE" na sexta-feira, o preferido pelo Fed, destacaram os analistas da Briefing.com.

Também é aguardada na quinta-feira uma segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos para o segundo trimestre.

O mercado aguarda com ansiedade os resultados da gigante americana de semicondutores Nvidia, que serão divulgados na quarta-feira após o fechamento de Wall Street.

A bolsa de Nova York vem se beneficiando nos últimos anos de um entusiasmo crescente pela inteligência artificial (IA), e a Nvidia é sua principal representante.

"Há muito entusiasmo" em torno do desempenho da Nvidia, explica Peter Cardillo. "Esperamos que esse entusiasmo esteja justificado, caso contrário isso poderia representar outro problema para o mercado", acrescentou o analista.

Segundo o consenso da FactSet, os analistas esperam um salto de mais de 50% nas receitas da empresa no segundo trimestre.

No mercado, as empresas do setor de defesa como Lockheed Martin (+1,78%, a 455,67 dólares), Boeing (+3,48%, a 234,76 dólares) e RTX (+2,11%, a 159,57 dólares) ganharam terreno após declarações do secretário de Comércio, Howard Lutnick, sobre a possibilidade de participações do governo americano em seu capital, como ocorreu com a Intel.

