Wall Street abre em leve baixa após ataque de Trump ao Fed

26/08/2025 10h45

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em ligeira queda nesta terça-feira, pressionados por um aumento nos rendimentos dos Treasuries, depois que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demitir uma diretora do Federal Reserve renovou as preocupações sobre a independência do banco central.

O Dow Jones caía 0,10% na abertura, para 45.236,83 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,06%, a 6.435,49 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,03%, para 21.443,631 pontos na abertura.

(Reportagem de Sanchayaita Roy em Bengaluru)

